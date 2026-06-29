El Betis ejecutará la cláusula de 50.000 euros para rescindir el contrato de Chimy Ávila tras comunicárselo al jugador

La etapa de Chimy Ávila como jugador del Real Betis Balompié llega a su fin. La entidad verdiblanca, en este final de junio, ya le ha comunicado formalmente al atacante argentino su decisión de activar la cláusula de rescisión, fijada en 50.000 euros, para cortar de manera unilateral el vínculo que unía a ambas partes hasta el próximo verano de 2027. El club tiene todo listo para hacer oficial el anuncio a fecha de 30 de junio como adelantó ABC y confirmó El Correo de Andalucía, ya que los verdiblancos tenían una ventana en este mercado para rescindir al rosarino.

Esta maniobra en los despachos responde a la idea de liberar fichas y hacer hueco en el vestuario de cara a la ilusionante y exigente temporada 2026-27, en la que el equipo competirá en la Champions League. El adiós del rosarino se enmarca en una política de salidas que también afecta a otros jugadores con los que no se cuenta. Es el caso de Ricardo y Cédric Bakambu, que finalizan contrato este martes 30 de junio y quedarán libres, así como de Adrián San Miguel, quien ya ha anunciado su retirada del fútbol profesional.

Sofyan Amrabat, que termina contrato, será el quinto adiós definitivo este 30 de junio además de Sergi Altimira, que debe hacerse oficial en las próximas horas su traspaso al Sporting de Portugal, por lo que sería el sexto jugador de la primera plantilla que abandonaría la entidad verdiblanca al término de esta temporada.

Chimy Ávila: más de 5 millones de euros a cambio de 8 goles en 68 partidos

A sus 32 años, el delantero cierra su capítulo en Sevilla tras una última campaña en la que su protagonismo ha sido residual. En el curso recién finalizado, el Chimy apenas acumuló 1.020 minutos sobre el césped, repartidos en 30 apariciones entre LaLiga, Europa League y Copa del Rey. Su saldo goleador se redujo a tres dianas: un vital doblete frente al Elche en La Cartuja que sirvió para sellar una remontada copera en octavos, y un tanto de penalti contra el Valencia en el campeonato doméstico, todo en el mes de enero cuando su salida cobró fuerza como en cada mercado.

El atacante aterrizó en el Benito Villamarín en el mercado invernal de 2024 en una operación que supuso un desembolso inicial de 4,7 millones de euros, cifra que posteriormente se incrementó al cumplirse en dos pagos las variables estipuladas por partidos disputados. Sin embargo, su rendimiento deportivo nunca llegó a convencer en Heliópolis.

La salida que ahora se fuerza a través del pago de la cláusula es el desenlace de una crónica anunciada. A lo largo de los últimos meses, el Betis intentó sin éxito buscarle acomodo a Chimy Ávila en otros equipos, y ahora, sin haber concretado ninguna, decide separar los caminos tras 68 partidos en los que ha anotado tan sólo 8 goles y ha dado 5 asistencias, viendo 18 amarillas y 2 tarjetas rojas.