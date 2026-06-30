El Betis hace oficial el traspaso de Sergi Altimira al Sporting CP: se marcha por más de 18 millones de euros más dos en variables

La gran venta del mes de junio en el Real Betis Balompié es la de Sergi Altimira. El centrocampista catalán ya es de forma oficial nuevo jugador del Sporting de Portugal, a quien se une a cambio de un traspaso que sobrepasa los 18 millones de euros más otros dos en variables, una operación claramente ventajosa que clave verdiblanca tras incorporarlo en agosto de 2023 por una cantidad cercana a los dos millones de euros, repartidos entre los 1,4 millones abonados al Getafe y los 600.000 euros destinados al propio futbolista.

Ahora, el de Cardedeu se marcha de Heliópolis tras tres temporadas de progresión, 110 partidos oficiales, cinco goles y cuatro asistencias, y una operación que multiplica de forma notable la inversión realizada por el club verdiblanco, que dejaría en las arcas del Betis alrededor de 15 millones de euros en plusvalías, siempre que el traspaso se concrete en los términos que se acordaron con los lisboetas.

Sergi Altimira, del Real Betis, dispara a puerta durante el partido de fútbol de la primera ronda de la Copa del Rey disputado entre el Atlético Palma del Río y el Real Betis en el estadio Sergio León. / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

Altimira, la única venta confirmada del Betis, evitando malvender en junio

En Heliópolis no se prevén salidas de peso antes de este martes 30 de junio más allá de la de Sergi Altimira. El motivo principal es que las ofertas que han llegado por varios futbolistas de la plantilla no alcanzan las cifras que el Betis considera acordes a su valor de mercado. En La Palmera no quieren desprenderse de sus activos a cualquier precio y, pese a la delicada situación económica, la consigna es clara: evitar malvender.

En este contexto, el club verdiblanco también tiene presente que LaLiga permite imputar al ejercicio anterior aquellas operaciones cuya negociación se hubiera iniciado antes de julio y se encuentre en una fase avanzada. Es una fórmula que el Betis ya utilizó con las salidas de Jesús Rodríguez al Como 1907 y de Johnny Cardoso al Atlético de Madrid. El caso que podría encajar ahora en ese escenario es el de Natan, por quien el club escucharía propuestas a partir de los 35 millones de euros, o también el de Pablo García, por quien aprieta el mercado en las últimas horas.

Sergi Altimira celebra tras marcar el 0-2 durante el partido de LaLiga entre Sevilla FC y Real Betis celebrado este domingo en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán / José Manuel Vidal / EFE

Nelson Deossa comenzará la pretemporada salvo giro en los últimos días Sin garantías bancarias, el traspaso de Nelson Deossa a Vasco da Gama se ha quedado en punto muerto hasta el punto de que el Betis esperaba que River Plate intensificara los contactos, según informamos en El Correo de Andalucía hace una semana, y pudiera llegar a las cantidades que daba la entidad cruzmaltina cercanas a 11 o 12 millones de euros. Hasta la fecha no ha sido así, pero sí que indicó el pasado lunes a última hora ElDesmarque que el interés tanto del millonario como del Club América podrían acelerar su adiós y haber hecho cambiar la decisión del jugador, que tendrá que ponerse a las órdenes de Manuel Pellegrini el próximo día 7 de julio con el comienzo de la pretemporada.

Comunicado del Betis sobre la venta de Sergi Altimira al Sporting CP

"El Real Betis Balompié y el Sporting Club de Portugal han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador Sergi Altimira. El joven centrocampista llegó al club en el verano de la temporada 2023/24 y se marcha tras haber disputado 110 partidos y marcado cinco goles, siendo uno de los integrantes de la plantilla que logró la histórica clasificación a la final de la UEFA Conference League y la reciente clasificación para la UEFA Champions League. El Club le desea la mayor de las suertes en sus próximos retos deportivos".