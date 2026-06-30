Calendario oficial del Real Betis Balompié de la temporada 2026/27: estas son las fechas claves

El Real Betis Balompié ya conoce su calendario de la temporada 2026/27. La Liga EA Sports ha presentado este martes 30 de junio el calendario de los 20 equipos de Primera División mediante un sorteo que se ha llevado a cabo en Madrid en el Espacio Selección ubicado en la Plaza de Colón.

El conjunto verdiblanco iniciará los reconocimientos médicos los días 7 y 8 de julio y tras ellos partirá hacia Alemania, donde tendrá lugar la primera parte de la pretemporada antes de volver para jugar ante Recreativo y Granada. Tras ello partirá a Irlanda y finalizará en Marbella su preparación veraniega.

Las fechas claves del Betis en la temporada 2026/27

El Real Betis Balompié afrontará LaLiga 2026/27 con el objetivo de igualar el quinto puesto conseguido en la campaña pasada que le ha dado acceso a la Champions League al lograr LaLiga la quinta plaza por coeficiente UEFA.

Javier Tebas ya advirtió que podrán existir aplazamientos en la jornada 1 debido al Mundial: "El primer día de la primera jornada, aquellos equipos que hayan tenido jugadores, vamos a ver el número, en semifinales o finales de esas competiciones, en este caso Mundial, se jugarían la última semana de agosto entre semana. El resto de equipos jugarían. No tiene sentido que equipos que sus jugadores hayan sido eliminados en la fase de grupos no empiecen el 14 de agosto porque se cumpliría una norma que a ver si se instaura: 21 días de vacaciones, 21 días de pretemporada para esos equipos con esos jugadores". De hecho, dichos equipos según señala la RFEF lo harán el 25, 26 o 27 de de agosto o los días 18, 19 o 20.

Calendario completo de LaLiga EA Sports 26/27 Calendario completo de LaLiga EA Sports 26/27

Fechas claves del calendario de Liga en el Betis

Valencia CF - Real Betis Balompié: Jornada 1, 15-16 de agosto.

Sevilla FC - Real Betis: Jornada 13, 22 de noviembre.

Real Betis Balompié - Sevilla FC: Jornada 23, 7 de febrero.

Deportivo Alavés - Real Betis Balompié: Jornada 31 (Retro) 11 de abril .

. Real Betis Balompié - Atlético de Madrid: Jornada 38. 30 de mayo.

Otros enfrentamientos destacados

Real Betis Balompié - Real Madrid: Jornada 4, 6 de septiembre.

Real Betis Balompié - FC Barcelona: Jornada 9, 18 de octubre.

Atlético de Madrid - Real Betis Balompié: Jornada 15, 6 de diciembre .

. Real Madrid - Real Betis Balompié: Jornada 21, 24 de enero .

. FC Barcelona - Real Betis Balompié: Jornada 27, 7 de marzo .

. Real Betis Balompié - Atlético de Madrid: Jornada 38. 30 de mayo.

La Copa del Rey ya tiene definido su calendario

La Copa del Rey MAPFRE comenzará su recorrido con la disputa de la fase territorial. El partido de ida de esta primera ronda está previsto para el 26 de septiembre, mientras que la vuelta se jugará el 3 de octubre.

Tras esta fase inicial, la competición entrará en su tramo nacional. La primera eliminatoria se disputará el 28 de octubre y la segunda llegará el 2 de diciembre. Posteriormente, los dieciseisavos de final tendrán lugar el 16 de diciembre, los octavos se jugarán el 6 de enero y los cuartos de final están fijados para el 13 de enero.

Las semifinales se celebrarán a doble partido, con la ida programada para el 10 de febrero y la vuelta para el 3 de marzo. La gran final de la Copa del Rey MAPFRE se disputará finalmente el 24 de abril.

Calendario Champions League

Sorteo de la fase liga: jueves 27 de agosto de 2026

Fase liga

Jornada 1: 8, 9 y 10 de septiembre de 2026

8, 9 y 10 de septiembre de 2026 Jornada 2: 13 y 14 de octubre de 2026

13 y 14 de octubre de 2026 Jornada 3: 20 y 21 de octubre de 2026

20 y 21 de octubre de 2026 Jornada 4: 3 y 4 de noviembre de 2026

3 y 4 de noviembre de 2026 Jornada 5: 24 y 25 de noviembre de 2026

24 y 25 de noviembre de 2026 Jornada 6: 8 y 9 de diciembre de 2026

8 y 9 de diciembre de 2026 Jornada 7: 19 y 20 de enero de 2027

19 y 20 de enero de 2027 Jornada 8: 27 de enero de 2027

Eliminatorias

Play-off previo a octavos: 16/17 y 23/24 de febrero de 2027

16/17 y 23/24 de febrero de 2027 Octavos de final: 9/10 y 16/17 de marzo de 2027

9/10 y 16/17 de marzo de 2027 Cuartos de final: 6/7 y 13/14 de abril de 2027

6/7 y 13/14 de abril de 2027 Semifinales: 27/28 de abril y 4/5 de mayo de 2027

27/28 de abril y 4/5 de mayo de 2027 Final: sábado 5 de junio de 2027, en el Estadio Metropolitano de Madrid

4 parones internacionales en LaLiga