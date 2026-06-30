José Antonio, hijo de Morante de la Puebla, en el radar del Cádiz, que quiere la cesión del canterano del Betis

José Antonio Morante Antúnez, hijo del afamado torero de La Puebla del Río y canterano del Real Betis Balompié, está en el radar del Cádiz Club de Fútbol según ha podido conocer El Correo de Andalucía. El extremo verdiblanco, que se encuentra en el Europeo Sub-19 con España en Gales, donde ya sumó dos tantos en ocho minutos en el debut ante la anfitriona.

Un verano de mucho movimiento en los escalafones inferiores del Betis que viene provocado, en parte, por el descenso a Segunda RFEF que conllevará que varios jugadores terminen buscando mejores opciones para proseguir su carrera, sea o no ligada a la entidad de las trece barras.

El Cádiz se interesa en la cesión de José Antonio Morante a la espera de conocer la decisión del Betis

Según ha podido conocer El Correo de Andalucía, el Cádiz Club de Fútbol ha mostrado interés en la cesión de José Antonio Morante Antúnez, pero reconocen a este medio que todavía no se ha avanzado en el acuerdo y que están a la espera de saber qué pretende hacer el Betis con el jugador. El descenso a Segunda RFEF puede provocar que o bien esté muy ligado al primer equipo o que opte por seguir su progresión en otro destino.

En este momento se encuentra con la España de Paco Gallardo en el Europeo Sub-19, donde fue titular ante Gales en el debut con dos goles y donde tendrá la oportunidad de jugar nuevamente este miércoles a las 19:00 frente a Dinamarca.

José Antonio Morante celebra uno de los goles del Gales España del Europeo Sub 19 / RFEF

Morante acaba de cumplir 19 años y es uno de los destacados del combinado sub-19 que cerrará el grupo ante Alemania tras medirse a Dinamarca buscando el premio de quedar entre los dos primeros para ganar el pase directo al Mundial sub-20.

José Antonio Morante, del Betis Deportivo en un partido esta temporada / Real Betis Cantera

Morante manifiesta sus ganas de seguir en el Betis

"Yo quiero seguir en el Betis, es el equipo de mi vida", manifestaba José Antonio Morante, que seguramente se incorpore a la pretemporada del primer equipo bético al término del europeo sub-19. Tras anotar dos goles contra Gales el día de su 19 cumpleaños habló para los medios de la selección: "Venimos con confianza porque venimos de otras convocatorias de la Ronda Élite y la verdad es que hay un buen equipo y una gran familia. La verdad es que es una sensación inolvidable porque es mi cumpleaños y estoy muy feliz de ayudar al equipo".