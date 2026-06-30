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Real Betis Balompié

Julian Brandt queda libre y es ofrecido al Betis: el club transmite por el momento que "no encaja"

Los agentes de Julian Brandt visitan la CD del Betis para ofrecer al jugador y el club verdiblanco afirma que no encaja de y no buscan jugadores en esa demarcación

Vídeo | Jürgen Brandt, padre de Julian Brandt, acude a las oficinas del Betis para ofrecer a su hijo tras quedar libre

Vídeo | Jürgen Brandt, padre de Julian Brandt, acude a las oficinas del Betis para ofrecer a su hijo tras quedar libre

Álex Mérida

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Álex Mérida

Álex Mérida

Sevilla

El nombre de Julian Brandt ha irrumpido este viernes en las oficinas del Real Betis Balompié. El internacional alemán ha sido ofrecido a la entidad verdiblanca después de que su entorno más cercano, representado por su padre y una segunda persona, se personaran en las dependencias del club en la Ciudad Deportiva Luis del Sol para plantear la posibilidad de una incorporación de cara a la próxima temporada.

Según ha podido conocer El Correo de Andalucía, el ofrecimiento se ha producido de manera directa, aunque la respuesta del Betis ha sido clara manifestando que no es un jugador que encaje en el proyecto.

Julian Brandt, durante el BVB-Atalanta de Champions League en el Signal Iduna Park

Julian Brandt, durante el BVB-Atalanta de Champions League en el Signal Iduna Park / CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE

Julian Brandt, ofrecido al Betis

Fuentes de la entidad verdiblanca confirman que el futbolista ha sido puesto encima de la mesa, pero aseguran que la operación "no entra en los planes" de la dirección deportiva, al considerar que esa demarcación no constituye una prioridad en estos momentos y no encaja por el momento. De hecho, se le ha enseñado a Jürgen Brandt, su padre y agente, las instalaciones de la Ciudad Deportiva Luis del Sol en esta visita que están haciendo por España.

Brandt queda libre a sus 30 años y es un futbolista de marcado perfil ofensivo que puede actuar como mediapunta, interior o extremo. Internacional absoluto con Alemania y con una amplia experiencia tanto en la Bundesliga como en la Liga de Campeones, el atacante ha desarrollado gran parte de su carrera entre el Bayer Leverkusen y el Borussia Dortmund, donde se ha consolidado como uno de los jugadores más talentosos del campeonato alemán.

Sin embargo, el contexto deportivo del Betis hace inviable, por ahora, una operación de estas características. En Heliópolis consideran cubiertas las posiciones de creación y ataque entre líneas, por lo que los esfuerzos de la dirección deportiva se centran en reforzar otras zonas de la plantilla. De ahí que, pese al prestigio y el cartel del futbolista germano, el club haya descartado dar continuidad a los contactos.

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Julian Brandt queda, al menos por ahora, fuera de la planificación deportiva verdiblanca. El ofrecimiento ha existido y ha sido confirmado por fuentes del club, pero la dirección deportiva verdiblanca sigue tratando de dar salida a Nelson Deossa, por el que no hay novedades recientes según ha podido saber a última hora este periódico.

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