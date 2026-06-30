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Vídeo | Jürgen Brandt, padre de Julian Brandt, acude a las oficinas del Betis para ofrecer a su hijo tras quedar libre

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Álex Mérida

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Vídeo | Jürgen Brandt, padre de Julian Brandt, acude a las oficinas del Betis para ofrecer a su hijo tras quedar libre

Álex Mérida

Sevilla
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Jürgen Brandt, padre y agente de Julian Brandt, acude a las oficinas del Betis para ofrecer a su hijo tras quedar libre del Borussia Dortmund. Más información

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