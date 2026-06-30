Ricardo Rodríguez, Cédric Bakambu y Chimy Ávila dejan de pertenecer al Betis

El Real Betis Balompié ha hecho oficial la salida de Chimy Ávila, Ricardo Rodríguez y Cédric Bakambu, tres futbolistas que no continuarán la próxima temporada en la disciplina verdiblanca. El club heliopolitano ha comunicado la finalización de sus respectivas etapas y les ha agradecido los servicios prestados durante su estancia en La Palmera.

Los tres jugadores ponen fin a su vinculación con el Betis después de haber formado parte de una plantilla que quedará marcada en la historia reciente de la entidad. Chimy, Ricardo Rodríguez y Bakambu participaron en el curso en el que el conjunto verdiblanco alcanzó la final de la UEFA Conference League en 2025, además de lograr la clasificación para la Liga de Campeones el pasado mes de mayo, uno de los grandes objetivos deportivos del club.

El Betis corta la etapa de Chimy Ávila por 50.000 euros

El Betis ha ejecutado la cláusula de 50.000 euros para rescindir unilateralmente el contrato de Chimy Ávila, al que ya ha comunicado su decisión. El delantero argentino tenía contrato hasta 2027, pero el club contaba con una ventana en este mercado para cortar su vinculación y ha hecho oficial su salida a fecha de 30 de junio. La operación responde a la necesidad de liberar fichas y hacer hueco en la plantilla de cara a una temporada exigente, con el equipo clasificado para la Champions League.

Chimy Ávila pone fin así a una etapa discreta en Heliópolis. Llegó en enero de 2024 por 4,7 millones de euros, una cifra que aumentó con variables, pero nunca terminó de convencer deportivamente. En total, disputó 68 partidos, marcó 8 goles y dio 5 asistencias, además de ver 18 amarillas y 2 rojas. En la última temporada apenas acumuló 1.020 minutos y anotó tres tantos, todos en enero.

Por último, el Betis ha querido despedirse públicamente de los tres futbolistas deseándoles "la mejor de las suertes" en sus próximos retos profesionales. En su comunicado, la entidad verdiblanca también ha tenido un guiño especial para Ricardo Rodríguez y Cédric Bakambu, internacionales con Suiza y República Democrática Congo, respectivamente, que se encuentran disputando la presente Copa del Mundo.

La salida de estos tres jugadores forma parte de la remodelación de la plantilla que afronta el Betis de cara a una temporada especialmente exigente, marcada por el regreso del equipo a la máxima competición continental. Con estas despedidas, el club sigue avanzando en la configuración del grupo que tendrá a sus órdenes Manuel Pellegrini para afrontar el nuevo curso.

Sofyan Amrabat también debe decir adiós tras concluir su cesión al igual que Adrián San Miguel tras retirarse y Sergi Altimira cuando se haga oficial su traspaso al Sporting de Portugal.