Real Betis Balompié
Ángel Ortiz confirma que estará en el inicio de la pretemporada del Betis: "Me he venido un poquito antes de que empezara el grupo para terminar de recuperarme al 100%"
"La pretemporada es una de las épocas más importantes del año porque al final la mayoría de lesiones suelen venir si no haces una buena pretemporada, para mí es algo esencial cuidar todo el tema de las lesiones y empezar bien es muy importante"
El canterano del Real Betis Balompié, Ángel Ortiz, ha sido uno de los que ha adelantado el final de sus vacaciones para comenzar los entrenamientos en la Ciudad Deportiva Luis del Sol antes del 7 de julio, fecha fijada para los reconocimientos médicos con los que se dará paso al inicio de la pretemporada del curso 2026/27.
El lateral derecho extremo, que terminó encadenando dos lesiones la pasada campaña por unas molestias en el muslo izquierdo que sucedieron con mala fortuna a la subluxación anterior de hombro derecho con reducción espontánea sufrida en San Mamés, provocó que ya en el comienzo de junio junto a Isco Alarcón se ejercitara en las instalaciones béticas con el objetivo de llegar al comienzo de la preparación veraniega.
Como él mismo reconoce en los medios del club en una entrevista, está al 100% para pasar las pruebas médicas y unirse a sus compañeros desde el inicio de la pretemporada.
Ángel Ortiz inicia antes la pretemporada para llegar al 100% con el grupo
Cómo está tras terminar la pasada temporada con una lesión muscular: "Creo que al 100% ya. Durante el verano he estado trabajando bastante para llegar en las mejores condiciones y, bueno, también me he venido un poquito antes de que empezara el grupo para terminar de recuperarme al 100% y, nada, empezar con el grupo desde el principio".
Iniciará la pretemporada con el grupo: "Sí, claro, como te digo, cuando terminó la temporada me quedé una semana más y ahora decidimos, entre el cuerpo médico y yo, decidimos también venir una semana antes para eso, para terminar de recuperarme al 100% y poder empezar con el grupo con normalidad".
Ganas de comenzar: "Dentro de una temporada larga ha sido bonita, pero bueno, las vacaciones siempre para desconectar, la familia, los amigos siempre vienen bien y luego sí, con ganas, al final hablo con mucho durante las vacaciones, nos vamos, pero seguimos hablando, seguimos en contacto y con ganas de ver otra vez a los compañeros y de empezar una temporada ilusionante".
Ilusionado con la Champions League
Champions por delante: "Es una temporada muy ilusionante, el club, el equipo vuelve a estar en Champions después de 20 años prácticamente y nada, una temporada muy ilusionante, con muchas ganas y esperemos darlo todo".
Cómo se ve dentro del grupo: "Lo hablo muchas veces con mi entorno, que también hay que poner en valor lo que estamos haciendo, jugar la máxima competición europea con el equipo prácticamente de mi vida, con el que he hecho toda mi carrera, pues la verdad que muy feliz y con ganas de seguir afrontando retos y seguir cumpliendo objetivos con el club de mi vida prácticamente".
Importancia de la pretemporada: "Es prácticamente una de las épocas más importantes del año porque al final la mayoría de lesiones suelen venir si no haces una buena pretemporada y entonces para mí es algo esencial el cuidar todo el tema de las lesiones y empezar bien ahora creo que es muy importante".
Opciones de España en el Mundial: "Me gusta seguirlo, me gusta ver fútbol y lo estoy siguiendo a ver si España puede lograr pasar más rondas y bueno, ganar el Mundial. Sí, yo al final creo que tiene muy buena selección, muy buen grupo, creo que en estos torneos el grupo importa mucho y ojalá pueda levantar el segundo trofeo".
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