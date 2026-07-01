El Betis finaliza el nuevo acerado del entorno del Benito Villamarín y terminará la fase con maquinaria pesada a finales de verano

Las obras de construcción del nuevo Benito Villamarín se adentran en julio, cuando el Real Betis Balompié acelerará una de las fases más importantes con el desempeño de la maquinaria pesada. Según ha informado este miércoles el club verdiblanco, las actuaciones avanzan según el cronograma previsto y esta semana ya se ha alcanzado el 50% de la construcción de los muros pantalla, unas estructuras de hormigón armado de hasta un metro de ancho y 26 metros de profundidad. Serán la base de la explanada de la nueva grada de Preferencia y del aparcamiento subterráneo con dos plazas de parking. Esta fase finalizará antes de que acabe el verano.

Además, los trabajos ya han concluido la reforma del acerado perimetral del Villamarín en la zona de la calle Doctor Fleming. El Betis destaca que esta actuación supone una mejora de la accesibilidad y la movilidad peatonal en el entorno de las obras.

El Betis avanza en la construcción de los muros pantalla del Benito Villamarín

Como explicó recientemente el director general del Real Betis, Federico Martínez Feria, actualmente las obras se encuentran en la fase de contención y apantallamiento de la explanada de Preferencia, donde se levantará la nueva grada y el edificio anexo, que será ocupado fundamentalmente por un hotel. En este espacio, se construirán tres niveles de aparcamientos subterráneo y una plaza pública y en la zona subterránea de la grada de Preferencia habrá dos plantas de parking.

Actualmente, se están ejecutando los muros pantalla, fundamental para la contención del terreno y su impermeabilización, aspectos especialmente relevantes dada la profundidad que alcanzará la excavación y el alto nivel freático de la zona. La conclusión de los muros pantalla está prevista antes del final del verano. Con ello, la maquinaria pesada encargada de estas actuaciones -las de mayor impacto acústico- cesaría su actividad en esa fecha.

Una vez finalizada la construcción de estos muros pantalla comenzaría la excavación. Este cronograma ha sido diseñado con la intención de minimizar en la medida de lo posible el ruido causado en el entorno residencial en el inicio del curso escolar.

La primera fase: parking subterráneo y cimentación en Doctor Fleming

La primera meta es culminar esta primera fase de trabajos, que principalmente se centran en la excavación de la explanada de la calle Doctor Fleming para la construcción de un parking subterráneo. "En principio deben cumplirse los plazos sin problemas, que son finalizar esta fase a finales de verano, a principios de otoño", explicó el directivo bético. Todas estas obras las está desarrollando Acciona, que también se hará cargo de la construcción.

Como informó Federico Martínez Feria, "una vez finalizada la fase de demolición, estamos en la fase de contención y lo que sería el apantallamiento de la zona que incluye la parcela anexa al estadio. Ahora mismo lo que estamos haciendo es construir unos muros de un metro de ancho y vamos a llegar hasta 26 metros de profundidad que van a rodear el cajón que va a albergar todo el parking y toda la estructura del edificio anexo".

Tras la fase de contención, seguirá la fase de excavación del resto de la parcela, y posteriormente llegará la cimentación y construcción de la estructura. Los trabajos de pantallas y contención consisten en la construcción de hormigón armado, es decir, excavar un cuadrado de hormigón para ubicar el parking. Así, se empezará primero por el edifico anexo, cuya estructura se comenzará a desarrollar a principios de otoño. Paralelamente, se arrancará con la grada de Preferencia, aunque esta no empezará a ser visible hasta antes del próximo año.

Cubierta simplificada y césped rebajado: rediseño para abaratar costes

El resto del proyecto se materializará tras el verano en la fase de construcción, con el objetivo de tener la grada de Preferencia y el edificio anexos terminados para el comienzo de la temporada 2028/2029. Con Acciona se sigue trabajando en un proceso colaborativo, en el que se está rediseñando el proyecto inicial en algunos aspectos para cumplir con los plazos y abaratar costes.

Uno de esos elementos a optimizar es la cubierta. Se están simplificando los sistemas de apoyo, reduciendo el acero, para así rediseñarla ajustándose a las posibilidades que puede afrontar el Betis. Se está trabajando en los soportes, es lo que podrá cambiar. "Lo que es en sí la cubierta y lo que es la piel que va a envolver al estadio va a darle la sensación de Bombonera, va a cerrar bastante más el estadio y yo creo que le va a dar esa sensación de proximidad y lo que es en sí el vivir el fútbol más de cerca", valoró Martínez Feria.

En cuanto a la visibilidad, se eliminarán también algunos elementos que generan una baja visibilidad, y además se bajará la cota del terreno de juego, como se hiciera en el estadio La Cartuja, entre 20 y 40 centímetros. Precisamente este recinto está sirviendo como prueba para el Betis de cara a su regreso al Villamarín. "Nos sentimos confortables, más allá de los problemas de movilidad que estamos teniendo, pero nos está permitiendo poner ya en prueba algunos de los proyectos que vamos a desarrollar aquí, entonces estamos muy satisfechos. Estamos en permanente modificaciones y adaptaciones para adecuarlo a lo que va a ser nuestro nuevo Benito Villamarín", dijo al respecto el directivo del Betis.