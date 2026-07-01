Carpetas abiertas del Betis para este mercado de fichajes de verano

El mercado de fichajes de verano ha comenzado de forma oficial este miércoles 1 de julio. En el Real Betis Balompié, la principal noticia a estas alturas de la ventana estival es la millonaria venta de Sergi Altimira por 18 millones de euros más dos en variables, una gran operación que no ha servido para evitar que la entidad verdiblanca haya dado pérdidas a fecha del 30 de junio, cuando acaba el ejercicio financiero de la temporada que finalizó con los béticos clasificándose para la UEFA Champions League.

La dirección deportiva liderada por Manu Fajardo se encuentra con varios frentes abiertos en materia de entradas y salidas. Hasta la fecha, Nobel Mendy al Rayo Vallecano y Sergi Altimira son las dos vías de ingresos de los verdiblancos en el pasado mes de junio para tratar de cuadrar, sin acierto, las cuentas, además de las plusvalías obtenidas con las variables de Jesús Rodríguez en el Como 1907.

El objetivo pasaba por superar con claridad los 30 millones de euros para evitar pérdidas por segundo año consecutivo y poder afrontar el mercado de fichajes con mayor margen, especialmente dentro de la regla del 1:1 establecida por LaLiga y vinculada al Límite de Coste de Plantilla Deportiva. En el Betis se eligió por no malvender y además LaLiga, si hay negociación que haya empezado antes de julio y esta está en fase avanzada, permite que se metan en el ejercicio anterior, algo que ya se hizo con Jesús y Johnny cuando salieron a Como y Atlético de Madrid para evitar computar pérdidas.

Cinco salidas a la espera de confirmar la de Amrabat, cuya cesión ha finalizado

En este pasado 30 de junio no sólo confirmó el Real Betis Balompié la salida de Sergi Altimira al Sporting, puesto que tanto Ricardo Rodríguez como Cédric Bakambu terminaron contrato, también fue el último día de Adrián San Miguel como bético, ya retirado, y el último de Chimy Ávila. Para el adiós del rosarino activó el conjunto heliopolitano una cláusula de rescisión por valor de 50.000 euros para romper la relación que los mantenía a ambos unidos hasta verano de 2027.

Con ello libera cinco fichas el primer equipo verdiblanco en una nómina de bajas a la que habrá de sumar la de Sofyan Amrabat tras expirar su cesión de un año desde el Fenerbahçe. En el equipo turco tiene complicado continuar y el Betis necesita un pivote titular aunque termine incorporando a Facundo Bernal -no es fijo en Brasil-, pero el internacional por Marruecos que está en el Mundial tendría que rebajar sus exigencias y encontrar ambas entidades un acuerdo beneficioso para su continuidad, algo que está en el aire por el momento.

Natan, durante el Barça-Betis de la jornada 37 de Liga en el Camp Nou / AFP7 vía Europa Press

Reformas en portería y defensa a la vista

Sin Adrián, la portería del Betis sufrirá cambios. Guilherme Fernandes apunta a salir en este mercado, con Albacete, Andorra, Córdoba y Estrela Amadora como interesados como anotó Diario de Sevilla. Ello deja los palos en las manos de Álvaro Valles, Pau López y el joven canterano Manu González, al menos, por el momento.

A priori, el lateral diestro del Betis está cubierto y Ángel Ortiz tendrá que convencer para que no haya cambios al respecto. En el caso de que saliera el canterano se buscaría un refuerzo de nivel en la demarcación.

En el eje de la zaga sí habrá novedades casi con total seguridad. El conjunto verdiblanco necesita vender, Natan es uno de los mejores activos y está en el mercado. Se pretenden escuchar ofertas por 35 millones de euros a cambio de desprenderse del central brasileño tras incorporarlo del Napoli. Un adiós del de Itapecerica da Serra abriría la llegada a contrataciones en una posición siempre mejorable. Fran Campos anota que Brentford, Leeds United y AS Roma preguntan por sus servicios.

Donde las novedades serán una certeza es en el carril izquierdo. Sin Ricardo Rodríguez y, ante el bajo nivel de Junior Firpo por lesiones en el año de su vuelta, el Betis necesita a un lateral zurdo titular y de nivel. Fran García es uno de los que mejor están posicionados, pero de momento es inaccesible y el Real Madrid, con quien finaliza contrato en 2027, debe bajar sus pretensiones como también adaptarse el de Bolaños de Calatrava al escalón salarial en La Palmera. El Milan lo sigue de cerca entre otros clubes europeos.

Nelson Deossa en un entrenamiento en el Betis / Instagram Nelson Deossa

Nelson Deossa, con River Plate y Club América rondando

El traspaso de Nelson Deossa a Vasco da Gama llegó a punto muerto. Las garantías bancarias solicitadas en La Palmera para dar luz verde a la operación no llegan desde Brasil y su salida al club de Río de Janeiro no se ha producido y cada vez tiene menos pinta de que vaya a suceder. Una incorporación cuanto menos arriesgada y que tras el primer año ha demostrado ser totalmente errónea.

River Plate, que siempre estuvo pendiente es uno de los interesados y Club América, que ya lo quiso cuando lo ficharon los verdiblancos, es otro de los que pretende al de Marmato. Por el momento, sin salida clara apunta a iniciar la pretemporada a las órdenes de Manuel Pellegrini.

Facundo Bernal y Dani Ceballos, posibles refuerzos en la medular

Quien más parece aproximarse a vestir la elástica de las trece barras es Facundo Bernal. El Betis trabaja en la incorporación del pivote uruguayo de 22 años perteneciente a Fluminense y con pasaporte italiano, por lo que no ocuparía plaza de extracomunitario. El club verdiblanco habría presentado una oferta cercana a los 8 millones de euros y ya tendría un principio de acuerdo con la entidad brasileña, que se reservaría un porcentaje de una futura plusvalía.

Daniel Ceballos, durante el partido de la jornada 4 de La Liga EA Sports este sábado en el estadio Municipal de Anoeta en San Senastiánç / Juan Herrero / EFE

Además del joven cierre, Dani Ceballos logró desvincularse del Real Madrid perdonando 5 millones de euros netos que iba a percibir en el año de contrato que le restaba con el conjunto blanco y apunta a ser nuevo jugador del Betis, sobre todo por ese gran esfuerzo que ha hecho y porque el deseo de ambas partes es unir los caminos.

Al canterano bético se le propondrá un contrato de larga duración. De momento hay pendiente una reunión para que todo lo que se ha ido comentando quede plasmado por escrito. La idea pasa porque haga una buena pretemporada, algo que no ha tenido Ceballos en el Madrid en las últimas temporadas.

También ha aparecido en las últimas horas por la Ciudad Deportiva Luis del Sol el padre de Julian Brandt, Jürgen, su agente, para ofrecer al germano al Betis, pero de momento en la dirección deportiva no encaja por las exigencias salariales del jugador y por el overbooking en la posición.

Lo Celso, ante un verano con posibles cambios Otro jugador por el que siempre se mueve el mercado es Giovani Lo Celso, que se encuentra con Argentina disputando el Mundial 2026. Por el momento el rosarino opta por su continuidad en el Betis: Tengo contrato ahí y la verdad es que estoy muy bien. Se viene algo muy bonito por delante".

La alegría sin fin de Lo Celso, Simeone y Martínez / EFE

El ataque del Betis sufrirá modificaciones

En una planificación de Champions League y tras terminar la vinculación de Bakambu y Chimy Ávila, la dirección deportiva de Manu Fajardo tiene la obligación de acertar con el fichaje de un delantero apropiado para complementar el muy buen nivel ofrecido por Cucho Hernández, un gran acierto cuando fue comprado a Columbus Crew. En el casting de arietes aparece el de Kévin Denkey, por quien el Betis tiene competencia con clubes europeos que disputan la máxima competición continental como el Borussia Dortmund o el Lille.

En el mercado está el propio delantero colombiano, que sería raro que saliese sin una propuesta fuera de mercado, siendo más probable que haya movimiento en los extremos con un posible traspaso de Ez Abde y también de Pablo García. Al canterano bético le salen novias cada semana y la última y más seria es el Sporting de Braga, con quien habría iniciado conversaciones como avanzó Estadio Deportivo.

No es el del Parque Alcosa el único canterano del Betis por el que entran propuestas, puesto que el Cádiz Club de Fútbol también se ha interesado en la cesión de José Antonio Morante Antúnez como adelantó este periódico.

Manu Fajardo, Álvaro Ladrón de Guevara y Ramón Alarcón observan el entrenamiento del Betis del lunes 14 de julio en Portugal / Real Betis

Un modelo deportivo y económico en duda

Unos 140 millones de euros ha recaudado el Betis en los dos últimos años y en la suma de ambos ejercicios económicos hubo pérdidas, algo que invita a la reflexión puesto que las clasificaciones europeas de la entidad verdiblanca no se han traducido en beneficios. Hasta la fecha, la persona que siempre ha cumplido con los objetivos, algunos por encima de la exigencia para la que su plantilla estaba preparada, es Manuel Pellegrini.

Hay que recordar que tanto Villarreal como Betis, rival con el que se compite en Liga, ingresan aproximadamente los mismos ingresos totales, por encima de 200 millones de euros, pero la entidad groguet aventaja a los verdiblancos en 50 millones en el límite salarial. Esto se debe a las fuertes amortizaciones de deudas, pérdidas y gastos financieros que tiene el club de Heliópolis y no tiene el club castellonense.

Un nuevo 1 de julio abre el mercado de fichajes, una ventana previa a la disputa de la Champions League que requiere de aciertos en todas las áreas para lograr entregarle al Ingeniero una plantilla equilibrada y de nivel con la que competir por el viejo continente. Cuando empiece LaLiga en Mestalla y el balón eche a rodar será momento de juzgar a jugadores y entrenador y todavía quedará tiempo en el final del mes de agosto para arreglar o corregir de cara a un año exigente.

De momento, la pelota está en el tejado de la comisión deportiva de la entidad de las trece barras y los primeros movimientos en el mercado, así como las no salidas conseguidas como la de Deossa generan dudas a las puertas del proceso más ambicioso que tiene el Real Betis Balompié por delante.