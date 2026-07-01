Facundo Bernal, pivote del Fluminense, será el primer fichaje del Betis a cambio de unos 9,5 millones de euros por el 100% del pase hasta 2031

El Real Betis Balompié cierra el fichaje de Facundo Bernal, el primero de cara a la temporada 2026/27. El club de las trece barras alcanzó un acuerdo final con Fluminense para firmar al pivote uruguayo con pasaporte italiano que llega a Heliópolis a sus 22 años en plena remodelación del centro del campo del equipo que dirige Manuel Pellegrini. Con Facundo, el Betis comienza a reestructurar una parcela en la que ya se hizo oficial el traspaso de Sergi Altimira al Sporting Clube de Portugal.

La operación, adelantada por ABC, se ha cerrado en las últimas horas por una cantidad total de 9,5 millones de euros, impuestos incluidos que se activaron tras el fichaje de Neymar por el Barça en la operación con el Santos. De esa cifra, 8,5 millones corresponden al traspaso y otro millón a la carga fiscal derivada de la normativa aplicada a este tipo de movimientos tras el conocido caso del astro brasileño. Todo ello, cifras incluidas, confirmadas por El Correo de Andalucía con fuentes verdiblancas.

El Betis se hace con el 100% de Facundo Bernal

El acuerdo contempla que el Betis adquiere el cien por cien de los derechos económicos y federativos del futbolista. Fluminense, por su parte, se reserva únicamente un 5% de una futura plusvalía en caso de que el conjunto verdiblanco traspase más adelante al jugador por una cantidad superior.

La primera propuesta del Betis pasaba por pagar unos 8 millones de euros por el 90 por ciento de los derechos de Bernal, mientras que el club brasileño pretendía conservar un porcentaje mayor y sólo aceptaba desprenderse del 80 por ciento. Finalmente, las partes han encontrado una fórmula intermedia que deja al Betis con la propiedad completa del jugador y al Fluminense con ese pequeño porcentaje sobre una posible venta futura.

Bernal, que firmará por 5 temporadas, está previsto que viaje a Sevilla en los próximos días para ponerse a las órdenes de Manuel Pellegrini e incorporarse a la pretemporada bética. El centrocampista ya había comenzado los entrenamientos con Fluminense, pero su futuro queda ahora ligado al club de La Palmera, que continúa trabajando en otros frentes para completar la planificación de la próxima campaña.

Deossa, todavía en el Betis

Tras la salida de Altimira y la más que presumible llegada de Bernal, el Betis todavía tiene que aligerar su medular con Nelson Deossa, por quien espera movimientos en Club América y River Plate tras caerse su fichaje por Vasco da Gama, que se ha quedado incluso sin administradora judicial tras menos de una semana en el cargo. Los brasileños, sin garantías bancarias que aseguren capacidad para hacer frente al fichaje, frenan el traspaso al club de Río de Janeiro.

Doctrina fijada por el Tribunal Supremo en el caso Neymar

La operación incluye además un millón de euros en concepto de impuestos, una cantidad vinculada a la doctrina fijada por el Tribunal Supremo en el conocido como "caso Neymar". Aquella jurisprudencia estableció que el dinero percibido por un club extranjero por la venta de los derechos federativos de un futbolista a una entidad española puede considerarse una ganancia patrimonial obtenida en España y, por tanto, quedar sujeta al Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

No se trata, por tanto, de una carga fiscal relacionada con el jugador, sino con el club vendedor. En este caso, al producirse la transferencia de Facundo Bernal desde Fluminense al Real Betis Balompié, esa tributación eleva el coste total de la operación hasta los 9,5 millones de euros: 8,5 millones por el traspaso y otro millón correspondiente a esa obligación fiscal.