El Sporting de Portugal comunica las cifras reales del traspaso de Altimira: el Betis acuerda 18,25 millones de euros fijos más dos en variables

Sergi Altimira ha sido el gran traspaso del Real Betis Balompié en el pasado mes de junio para tratar de cuadrar cuentas. Finalmente, el de Cardedeu se ha marchado al Sporting de Portugal, que le ha ganado la partida final al RB Leipzig, quien llegó a reunirse en Sevilla con el jugador verdiblanco antes del fin de Liga.

Altimira llegó a la capital portuguesa en la noche del pasado 28 de junio, pasó reconocimiento médico y este martes hizo oficial el Betis el traspaso al club lisboeta, que tiene la obligación al cotizar en la bolsa lusa, de comunicar el monto del traspaso a Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios del país.

Sergi Altimira ya es del Sporting: 18,25 millones fijos, contrato hasta 2031 y cláusula de 80 millones Sergi Altimira ya es del Sporting: 18,25 millones fijos, contrato hasta 2031 y cláusula de 80 millones

El Sporting oficializa el fichaje de Sergi Altimira por 18,25 millones más 2 millones variables

El traspaso de Sergi Altimira al Sporting de Portugal ya es oficial. La entidad lisboeta ha comunicado a la Comisión del Mercado de Valores lusa el acuerdo alcanzado con el Real Betis Balompié para la adquisición, a título definitivo, de la totalidad de los derechos deportivos y económicos del centrocampista. La operación se cierra por una cantidad fija de 18,25 millones de euros, a la que podrían sumarse otros dos millones en función del cumplimiento de determinados objetivos individuales y colectivos.

El futbolista firma con el conjunto portugués un contrato para las próximas cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2031. Además, el Sporting ha fijado para Altimira una cláusula de rescisión de 80 millones de euros, una cifra que refleja la apuesta del club lisboeta por el jugador tras cerrar su incorporación procedente de Heliópolis.

El comunicado también detalla otros aspectos económicos de la operación. El mecanismo de solidaridad que corresponda a clubes terceros será asumido a partes iguales entre el Sporting y el Betis, mientras que los gastos de intermediación vinculados al traspaso ascienden a 1,76 millones de euros. Con este movimiento, el Betis concreta una venta relevante antes del cierre del ejercicio y el Sporting incorpora a un centrocampista con contrato de larga duración.

Sergi Altimira posa con la camiseta del Sporting CP / Sporting CP

Las primeras palabras de Altimira como jugador del Sporting

"Cuando hay interés por parte de un club como este, el deseo es terminar bien la temporada para poder ser una opción el año siguiente. Ahora que estoy aquí, estoy muy contento y con muchas ganas de empezar. (...) El paso que tenía que dar era venir al Sporting CP. Había mucho interés, invirtieron mucho en mí, y todo jugador tiene que ir donde más se le quiere. Estoy muy contento de estar aquí. La vida sigue pintada de verde y blanco. Es un club muy importante en Portugal y en Europa. Tuve la suerte de jugar con compañeros que estuvieron aquí y solo tenían cosas maravillosas que decir. "Tengo una muy buena relación con él (Rui Silva) desde que estuvimos juntos en el Real Betis Balompié. Cuando supo que venía aquí, me mandó un mensaje. Todavía no estará con nosotros [al inicio de la pretemporada porque está con la Selección en el Mundial], pero cuando regrese hablaremos y compartiremos vestuario de nuevo. Intento inspirarme en él (Busquets) y en sus características. Creo que tengo muy buen control del balón y un buen pase. Entrené en La Masia [la cantera del FC Barcelona] durante siete años y aprendí mucho. Quiero ayudar a mis compañeros en defensa y crear jugadas en ataque".