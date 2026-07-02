El Betis cerrará la pretemporada en La Cartuja ante el Bournemouth: será el partido de presentación del curso 2026/27

Ya se conoce la fecha de fin de pretemporada del Real Betis Balompié. El conjunto de Manuel Pellegrini jugará, salvo que se posponga la primera jornada de LaLiga EA Sports, un amistoso ante el Bournemouth inglés en el Estadio de La Cartuja. El partido servirá, además, como presentación del curso 2026/27 que comenzará según lo previsto en Mestalla ante el Valencia Club de Fútbol el fin de semana del 16 de agosto.

Según informa la entidad verdiblanca, los abonados sólo tendrán que pagar los gastos de gestión (1,50 euros): "Para facilitar la gestión de la asistencia, el aforo disponible se abrirá de forma gradual. Por este motivo, los socios no podrán acceder con su abono, sino que deberán adquirir su entrada a través de la web oficial de venta por 0 €, más los gastos de gestión (1,50 €). Todos los SB (abonados o socios) podrán adquirir entradas a precio promocional de 5 €, más los gastos de gestión (1,50 €). Los detalles de la venta se especificarán cuando salga el partido a la venta".

Eli Junior Kroupi celebra su gol en el partido entre Bournemouth y Crystal Palace de Premier League en el Vitality Stadlium / DPA vía Europa Press

El plan de pretemporada del Betis de Pellegrini

Con los reconocimientos médicos previstos para el 7 y 8 de julio, el Betis de Manuel Pellegrini se marchará a Alemania para hacer el primer stage en un territorio más fresco y ya recurrente en el pasado. Sobre dicha concentración se desconocen por el momento los rivales.

A la vuelta a Sevilla, Recreativo de Huelva y Granada, disputando la LVII edición del Trofeo Colombino y el Trofeo de Ciudad de Granada en Los Cármenes, serán los compromisos que tendrá el conjunto verdiblanco durante los días que permanezca en sus instalaciones.

Antes de viajar a Irlanda, el Betis tendrá un choque veraniego de más nivel contra el Olympique de Lyon en La Línea, un duelo que se dará durante la segunda concentración que tendrá lugar en Marbella, que terminará siendo antes de salir nuevamente de España para huir del calor. Allí se las verá con el Arsenal en Dublin el 5 de agosto.

Finalmente, de nuevo en Sevilla unos días antes de que el fútbol eche a rodar de manera oficial con LaLiga, el Betis ha anunciado que el Bournemouth será la última prueba del verano en un encuentro de presentación en La Cartuja en el que ya debería estar el grueso de la plantilla que Pellegrini. El encuentro será el sábado 8 de agosto a las 20:30.

Comunicado del Betis

"El Real Betis Balompié ha acordado un nuevo amistoso para la pretemporada contra un rival internacional de la Premier League. El conjunto verdiblanco se medirá al AFC Bournemouth como última prueba antes del inicio de la temporada liguera. El enfrentamiento ante el cuadro inglés se celebrará en el Estadio de La Cartuja el sábado 8 de agosto a partir de las 20:30. Este partido se une a los ya confirmados ante el RC Recreativo de Huelva (22 de julio), el Granada CF (25 de julio), Olympique de Lyon (29 de julio) y Arsenal FC (5 de agosto). Para facilitar la gestión de la asistencia, el aforo disponible se abrirá de forma gradual. Por este motivo, los socios no podrán acceder con su abono, sino que deberán adquirir su entrada a través de la web oficial de venta por 0 €, más los gastos de gestión (1,50 €). Todos los SB (abonados o socios) podrán adquirir entradas a precio promocional de 5 €, más los gastos de gestión (1,50 €). Los detalles de la venta se especificarán cuando salga el partido a la venta".