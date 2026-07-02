Morante, canterano del Betis: "De pequeño me fijaba en Joaquín, llevo el 17 por él y ahora veo vídeos suyos y también de Jesús Rodríguez, que me gusta mucho"

La sensación del Europeo Sub-19 de España en Gales se llama José Antonio Morante Antúnez. El canterano del Real Betis Balompié ya suma tres goles en dos partidos a sus 19 años recién cumplidos, precisamente durante el primer encuentro en el que facturó dos goles a la anfitriona. Todos estos reconocimientos y la gran temporada en los escalafones inferiores verdiblancos, que lo llevaron a debutar ante el PAOK en la Europa League en Salónica, lo ponen en el disparadero de clubes como el Cádiz que preguntan por sus servicios por si en la entidad de las trece barras terminaran pensando que una cesión es lo idóneo.

Hasta que se una a las órdenes de Pellegrini a la pretemporada del primer equipo, Morante se divierte con el combinado nacional entre tantos y asistencias y confiesa en una entrevista con Marca que tras estrenarse con el Ingeniero en Europa, sueña con hacerlo rodeado de béticos en La Cartuja.

Un estreno soñado en el Europeo Sub-19 y una visita de su padre en la concentración previa

Lo primero por lo que fue cuestionado el canterano del Betis fue por ese doblete para estrenarse en el europeo: "La verdad es que es la manera soñada de empezar un Europeo. El segundo fue de una jugada que teníamos ensayada. Ellos sacaban de la corta, iban tres para tres y no salía nadie al rechace. La pizarra salió bien. Sabíamos que iba a ser un partido complicado, que teníamos que salir enchufados. Creo que el equipo demostró la ambición que tiene y las ganas que lleva al Europeo".

Durante la preparación en Albir antes de partir para gales, su padre, José Antonio Morante de la Puebla, se pasó para darle ánimos: "Estábamos entrenando y él toreaba dos días en Alicante. Me dijo que si podía pasarse, lo comenté con ellos y encantados. Gracias a la selección pudo estar en el entreno, disfrutando allí con nosotros. No nos dijo nada del otro mundo, no habló mucho. Con Thiago, con el cuerpo técnico… para desearnos suerte. Nos dijo que talento teníamos, porque se quedó sorprendido del ritmo que llevábamos en el entreno".

Como él mismo reconoce, su padre lo es "todo". "Tener un padre así parece fácil, pero tampoco es fácil de llevar, porque desde pequeño arrastras eso de ser "el hijo de". Yo intento hacer mi camino por mi nombre, y creo que lo estoy haciendo. Pero estoy superorgulloso de ser hijo de quien soy". Deja igualmente claro que no le molesta que lo llamen el hijo de Morante: "No, no me molesta".

José Antonio Morante Antúnez, en un partido con el Betis Deportivo en La Cartuja / Instagram Morante Jr

Entre el fútbol y el toreo, Morante eligió la pelota

"De pequeño, torero siempre. En mi casa toreaba todo lo que se movía. Pero llegó mi comunión, a mi padre lo cogió el toro, le abrió el aductor izquierdo, le hizo una L. Cuando llegué a casa y vi lo que era la recuperación, todo lo que habíamos sufrido en la familia… Y además jugaba al fútbol. Decidí tenerles un poco más de respeto a los toros y tirar por el fútbol. El balón da menos cornadas. Esa es la frase", resume el extremo bético, que se queda con la personalidad de su padre a la hora de extrapolar un mundo a otro: "Estar ahí delante de tanta gente. En su caso, solo con el toro; yo, con el balón. Hacer las cosas que sé hacer e intentar ayudar al equipo con todo lo que pueda aportar".

Morante de la Puebla comentó en una ocasión que le gustaría torear como jugaba al fútbol Zinedine Zidane. Para su hijo José Antonio, su espejo es su padre: "Ojalá jugar como torea mi padre. Sería un sueño".

Tanto su padre como Paco Gallardo, seleccionador sub-19, lo exigen y le piden que siempre mire al frente y que encare: "Ayer, el primer balón que no encaré, Paco ya me estaba diciendo cosas. Pero mi padre también: su frase antes de los partidos es "encara, encara", siempre me lo dice. Y ayer, cuando no encaré la primera y Paco empezó a darme voces, me acordé de mi padre en la banda. Menos mal que luego fueron entrando los goles".

José Antonio Morante Antúnez, en un partido con el Betis Deportivo / Instagram Morante Jr

Joaquín Sánchez, el ídolo de Morante "De pequeño me fijaba en Joaquín, y ahora veo vídeos de él y también de Jesús Rodríguez, que me gusta mucho. Es una suerte haber compartido vestuario con él. Me fijo mucho en él también. Llevo el 17 por Joaquín. De pequeño, en casa, mi padre me ponía vídeos de Joaquín. Y el 17 al final me ha gustado. Tenemos buena relación. Siempre me dice que vaya tranquilo, con calma, que todo llega".

Morante quiere consolidarse en el Betis

Si algo le queda a Morante a corto plazo en el Betis es entrar en el primer equipo. Tras debutar en Salónica, este verano cuando regrese de España irá a la pretemporada con el primer equipo, buscando asentarse como uno de los jóvenes de los que pueda tirar Manuel Pellegrini: "Debuté. Yo tranquilo, cuando tenga que llegar, llegará. Este año, con la Champions, es una motivación más. Otro sueño. Y más con el Betis".

Eso sí, su sueño es jugar con la verdiblanca en casa: "Jugar en La Cartuja con el Betis. Jugar con el Deportivo está bien, pero no tiene nada que ver con hacerlo con el primer equipo en casa. Ese himno que escuchaba de pequeño, vivirlo desde abajo, tiene que ser una pasada".

Por último, la perla de la cantera del Betis reconoce que ve posibilidades de levantar este Europeo Sub-19 con España: "Sí. Creo que hay capacidad y mucha calidad para hacerlo. Sabemos lo complicado que es. Pero tenemos que tener mentalidad ganadora e ir a por el torneo".