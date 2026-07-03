Joaquín Bejarano, ojeador brasileño: "Facundo Bernal tiene una salida de balón exquisita, buen desplazamiento en largo y una técnica muy depurada: encajará perfecto en el Betis"

Facundo Bernal está llamado a ser el primer fichaje del Real Betis Balompié de cara a la temporada 2026/27. Tras demorarse su llegada a España, si no hay ningún contratiempo con los exámenes médicos que pasará a lo largo del día en Río de Janeiro, el pivote uruguayo con pasaporte italiano volará para estar en Sevilla en el inicio de la pretemporada del conjunto de Manuel Pellegrini. Si por algo destaca el cierre, es por las cualidades que maneja en su pierna diestra, como explica Joaquín Bejarano, scout y ojeador de fútbol sudamericano.

El Correo de Andalucía se ha puesto en contacto con este especialista en el balompié brasileño, campeonato en el que actualmente juega Bernal. Allí compite en su posición con Hércules y Martinelli, algo que ha puesto en duda en Sevilla si el montante final de la operación, que rondará los 9,5 millones de euros, es elevada por un jugador que no es titular indiscutible en una liga menor que la española: "El precio es el que está dictando el mercado. Brasil no vende ya nada barato desde hace unos años".

Así juega Facundo Bernal: un perfil más Johnny que Guido

Hablando de sus cualidades Joaquín Bejarano explica que "para el aficionado bético, el perfil que tiene es muy parecido a Johnny Cardoso, más que a un estilo Guido Rodríguez. El chaval tiene muchas características, su principal cometido es el cierre de medio de contención, pero luego tiene una salida de balón exquisita, una técnica muy depurada y no llega a ser un box-to-box porque no lo es, pero sí que tiene mucho recorrido y se suma mucho al ataque, tiene buen desplazamiento en largo, una diestra exquisita tanto en jugar el balón como en golpeo a portería, ya que se suma mucho al ataque, y lo veo más amplio que un Busquets tan posicional".

Facundo Bernal, en un partido con Fluminense golpeando el balón con su pierna derecha / Instagram Facundo Bernal

"Ya lo veremos aquí. Le encanta coger el balón y hacer un par de regates incluso si puede y salir jugando y atravesar líneas con el balón dominado", culmina este experto sobre el posible nuevo fichaje verdiblanco.

Facundo Bernal, ¿mejor sólo como cierre o en doble pivote? "En los dos perfiles. Lo he visto jugar asumiendo el rol íntegro de contención y con otro compañero que saque el balón y viceversa. Dos jugadores muy parecidos de contención y él asumiendo el rol de sacar el balón. Se podría adaptar a los dos perfiles".

Facundo Bernal intenta robarle un balón a Neymar Jr en un partido entre Fluminense y Santos / Instagram Facundo Bernal

La exportación de jugadores del fútbol brasileño, frena a Bernal frente a Hércules y Martinelli

"Yo creo que hay un poquito también, tío, de ese tema de la propiedad compartida. Los brasileños viven básicamente de vender jugadores. El mayor ingreso de ellos es la venta. Brasil vende aproximadamente entre 1.000 y 1.200 jugadores al año. Entonces, Martinelli y Hércules son canteranos de Fluminense. La propiedad íntegra es de ellos y el beneficio del 100%", relata Bejarano en la charla con este periódico, explicando que el hecho de que ambos pivotes sean canteranos del club que porta la tricolor frena, en cierta medida, que Facundo Bernal tenga más minutos en partidos importantes como titular: "Les interesa más ponerlos en el escaparate", concluye.

Eso sí, el uruguayo fue titular en el Mundial de Clubes del pasado verano, que lo jugó íntegro con Fluminense aunque "haya una pequeña prioridad de que jueguen los que son suyos 100%" por delante de Bernal.