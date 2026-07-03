Facundo Bernal se someterá a exámenes médicos en Río de Janeiro antes de su llegada a España para firmar por el Betis

El Real Betis Balompié tiene un acuerdo para comprar el 100% de la propiedad de Facundo Bernal a Fluminense. El pivote uruguayo con pasaporte italiano, condición que le hace no ocupar ficha de extracomunitario, será nuevo jugador verdiblanco cuando la negociación quede cerrada y el jugador vuele desde Río de Janeiro a España y posteriormente a Sevilla.

En principio, el viaje iba a comenzar el pasado jueves en Brasil para llegar a la capital española en la mañana de este viernes, pero todo se va a demorar puesto que, como adelantó Uriel Iugt y pudo saber El Correo de Andalucía, Bernal va a pasar exámenes médicos en Río de Janeiro antes de emprender el vuelo hacia España.

La rodilla derecha de Facundo Bernal será estudiada en Río de Janeiro

Facundo Bernal sufrió una grave lesión de ligamento cruzado en octubre de 2022 y otra parcial del ligamento cruzado posterior de su rodilla derecha en este pasado mes de febrero de 2026. Todo ello hace que el jugador vaya a pasar una resonancia en su país antes de volar.

Desde la entidad verdiblanca, lo que se desliza a El Correo de Andalucía a esta hora es que nadie del Betis se ha desplazado allí, y que las pruebas médicas, sin el acuerdo total, pueden que se hagan en Brasil por falta de tiempo para que el jugador pueda incorporarse a la pretemporada a partir del día 7 con los reconocimientos médicos pertinentes en el Betis.

Facundo Bernal en un partido con el Fluminense / Instagram Facundo Bernal

El Betis comprará el 100% de los derechos de Bernal

El acuerdo entre Betis y Fluminense establece que el club heliopolitano adquiere el 100% de los derechos económicos y federativos de Facundo Bernal. La entidad brasileña, eso sí, conservará un 5% de una futura plusvalía en caso de que el futbolista sea traspasado más adelante por una cantidad superior.

La negociación ha ido evolucionando en los últimos días. La primera oferta bética rondaba los 8 millones de euros por el 90% del pase, mientras que Fluminense pretendía mantener un porcentaje mayor y sólo aceptaba vender el 80%. Finalmente, ambas partes han alcanzado una fórmula que permite al Betis hacerse con la totalidad de los derechos del jugador y deja al club brasileño con una pequeña participación sobre una hipotética venta futura.

Bernal firmará por cinco temporadas, hasta 2031, y está previsto que viaje a Sevilla en los próximos días para ponerse a disposición de Manuel Pellegrini e incorporarse a la pretemporada. El centrocampista ya había iniciado el trabajo con Fluminense, pero su futuro queda ahora vinculado al Betis, que sigue moviéndose en el mercado para completar la planificación de la próxima campaña.

La operación quedó cerrada en las últimas horas por un coste total cercano a los 9,5 millones de euros, impuestos incluidos. 8,5 millones corresponden al traspaso y el millón restante responde a la carga fiscal derivada de la normativa aplicada a este tipo de operaciones entre Brasil y España a la hora de traspasar jugadores.

La idea es que Facundo Bernal se incorpore al inicio de la pretemporada del equipo de Manuel Pellegrini siempre y cuando todos los exámenes médicos den el ok pertinente para que viaje a Sevilla durante este fin de semana.