El SF Lotte, de la Oberliga Niederrhein alemana, primer rival del Betis en pretemporada

El Real Betis Balompié ya ha dado a conocer quién será su primer rival en esta pretemporada. El VfL Sportfreunde Lotte, de la Oberliga Niederrhein, una de las divisiones regionales de Alemania, probará al equipo de Manuel Pellegrini al término de la concentración inicial del verano en tierras germanas. El conjunto verdiblanco iniciará los reconocimientos médicos el martes 7 de julio y un día más tarde ya volará hacia Alemania para comenzar su primer stage.

En Klosterpforte será donde se concentrará el Betis, como adelantó Marca, en su periplo veraniego. Situado en Renania del Norte-Westfalia, en el oeste alemán, la expedición verdiblanca pasará en el Hotel-Residence Klosterpforte del 8 al 18 de julio. Allí Pellegrini irá con doce jugadores de la cantera como avanzó ElDesmarque: Óscar Masqué, Emmanuel N'Goran, Carlos de Roa, Iván Corralejo, Gnangoro Bouare, Rica Fúnez, Borja Alonso, Kwame Sosu y Rodrigo Marina. A ellos se sumará Pablo García, aún con ficha de filial, y no estará Morante ni Manu González, ambos con España disputando el Europeo Sub-19.

El Betis define su hoja de ruta para la pretemporada 2026/27

El Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini ya tiene perfilado su calendario de preparación para el próximo curso. La actividad del conjunto verdiblanco arrancará oficialmente los días 7 y 8 de julio con los habituales reconocimientos médicos. Inmediatamente después, la plantilla se desplazará a Alemania para llevar a cabo su primer 'stage' de concentración en busca de temperaturas más suaves, siendo el SF Lotte el rival con el que cerrarán la primera concentración.

Tras su regreso de Alemania, el equipo continuará su rodaje en territorio andaluz. El 22 de julio disputará la LVII edición del Trofeo Colombino frente al Recreativo de Huelva, y apenas tres días más tarde, el 25 de julio, visitará Los Cármenes para medirse al Granada CF en el Trofeo Ciudad de Granada. Posteriormente, el equipo realizará una segunda concentración en Marbella. Durante esta etapa en la Costa del Sol, los verdiblancos afrontarán un choque de mayor exigencia contra el Olympique de Lyon, programado para el 29 de julio en La Línea de la Concepción.

Con la intención de volver a huir del calor veraniego de la península, la plantilla hará las maletas nuevamente para viajar a Irlanda. Será en Dublín donde el Betis se enfrente a uno de los platos fuertes del verano: un amistoso internacional de máximo nivel contra el Arsenal FC, que tendrá lugar el 5 de agosto.

El broche de oro a la pretemporada y la presentación oficial del equipo ante su afición se celebrará en Sevilla. El sábado 8 de agosto a las 20:30, el Estadio de La Cartuja acogerá el último encuentro de preparación frente al AFC Bournemouth de la Premier League. Para este duelo, la entidad ha comunicado que los abonados deberán retirar su entrada a través de la web abonando únicamente 1,50 euros en concepto de gastos de gestión, ya que no se podrá acceder directamente con el carnet. Esta medida ha levantado mucho revuelo en redes.