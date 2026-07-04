El Betis Deportivo de Dani Fragoso prepara la pretemporada: las joyas de la cantera que estarán con el filial

El Betis Deportivo encara la pretemporada, que arrancará el 13 de julio, con la idea de continuar con la buena dinámica que dejó al término de la campaña pasada con Dani Fragoso al mando. El catalán le dio vida al filial bético, que pasó de ser el principal candidato al descenso, siendo colista, a luchar por la permanencia hasta la última jornada.

De hecho, tocó la permanencia con la punta de los dedos, pero un gol del Cartagena en el tiempo de descuento llevó al Betis Deportivo a Segunda Federación. Ahora, con una generación única, que ya se vio en el segundo tramo de la 25/26 de lo que son capaces, Fragoso trabaja para que el paso por la Segunda Federación sea anecdótico.

Hay que tener en cuenta que el 13 de julio no contará con sus principales activos. Según adelantó Álvaro Borrego en El Desmarque, Manuel Pellegrini contará con 12 futbolistas del filial para la pretemporada del primer equipo. Estos son los defensas Óscar Masqué, Emmanuel N'Goran y Carlos de Roa; los centrocampistas Iván Corralejo, Gnangoro Bouare y Rica Fúnez; y los atacantes Borja Alonso, Kwame Sosu, Rodrigo Marina, Pablo García y Gonzalo Petit. Además, el guardameta Manu González y el extremo José Antonio Morante se incorporarán a la concentración una vez concluyan su participación con la selección española en el Europeo sub-19.

La plantilla del Betis Deportivo celebra una victoria en la Ciudad Deportiva Luis del Sol / Real Betis Balompié

Dani La plantilla del Betis Deportivo celebra una victoria en la Ciudad Deportiva Luis del Sol

Para suplir estas bajas, Dani Fragoso contará con activos del juvenil que dirigió durante tres temporadas. El Correo de Andalucía ha podido confirmar diferentes nombres que completarán la pretemporada en el filial verdiblanco.

Carlos de Roa es uno de ellos. El lateral izquierdo, nacido en 2007, ha completado su etapa juvenil a un nivel excelso, siendo indiscutible en el carril izquierdo tanto para Fragoso como para Javi Barrero, que pasa a ser entrenador del Cadete A en la 2026/2027. Su gran temporada con el primer juvenil, en la que ha anotado cinco tantos, le llevó a debutar con el filial, disputando cuatro encuentros en Primera RFEF. También estuvo convocado en tres encuentros con el primer equipo, pero no llegó a sumar ningún minuto.

Otro lateral, pero que se desempeña en el perfil diestro, es Mario Navarro. A pesar de haber sido juvenil de segundo año esta temporada pasada, debutó en un encuentro con el Betis Deportivo y ha sido un imprescindible en el juvenil verdiblanco.

De la generación 2008 uno de los nombres más destacados es el de Migue Romero, que acaba de renovar con el Real Betis hasta 2029. El pivote, destacado por su perfil de contención y su inteligencia para leer el juego, ha sido un habitual en las inferiores de la Selección Española, disputando este año dos encuentros con la sub 18 en los clasificatorios al Europeo.

Rafa Oya igualmente se incorporará a la preparación del filial verdiblanco. El extremo zurdo ha completado una gran campaña en el primer juvenil verdiblanco, anotando once tantos. Su verticalidad fue de provecho en Primera Federación, siendo de los citados el que más participó con el Betis Deportivo: cinco encuentros en los que actuó como revulsivo.

Rafa Oya durante el encuentro entre el Betis Deportivo y el Marbella FC / Real Betis Cantera

Castilla, Juanma Reyes e Ivanovic: las estrellas del Calavera, al Betis Deportivo

La temporada histórica del Calavera no ha pasado desapercibida para Fragoso. El cuadro dirigido por Carlos Geraldo, que, como adelantó Talento Base pasa a ser técnico del Juvenil A del Real Betis, consiguió clasificar a la Copa del Rey Juvenil por primera vez en la historia del club. Es por ello que sus principales piezas estarán a las órdenes de Fragoso en pretemporada según ha desvelado Talento Base.

Juanma Reyes, que ha sido máximo goleador de la División de Honor Juvenil con 28 goles, es un punta que destaca por su físico, talla y su capacidad para encontrar portería. El delantero cuenta con un gran abanico de cualidades que le llevan a ser un delantero muy completo, que incluso destaca en el plano asociativo.

A pesar de ser del 2008, estará en el filial durante la pretemporada y, se espera, que durante la campaña esté en dinámica de Betis C en Tercera Federación.

Juanma Reyes y Miguel Ángel Castilla tras un encuentro con el Calavera CF / Pablo León

La temporada de Reyes no puede entenderse sin su mejor socio, Miguel Ángel Castilla. Son una dupla llamativa por ser perfiles muy diferentes, pero muy complementarios. Castilla es un mediapunta de pequeña estatura muy vertical y creativo. Esta temporada ha resaltado aún más al destacar en el plano goleador, anotando 22 tantos en División de Honor. Es decir, esta particular dupla ha anotado 48 goles en conjunto siendo juveniles de segundo año.

La tercera pieza es Milko Ivanovic. Ivanovic es un incansable pivote que destaca por su capacidad física. Ese despliegue lo ha llevado este año a adelantar un poco su posición, actuando como interior en un Calavera que ha quedado para el recuerdo.