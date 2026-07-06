El Betis viajará al primer stage de pretemporada en Alemania con cinco ausencias

El Real Betis Balompié comenzará este martes los reconocimientos previos al stage de Alemania con el que dará inicio a la pretemporada del curso 2026/27. Para dicha concentración, los dos jugadores que aún se encuentran disputando la Copa del Mundo, Giovani Lo Celso y Cucho Hernández, no acudirán como tampoco lo hará el recién eliminado Álvaro Fidalgo ni Abde Ezzalzouli, que fue parte de la expedición de Marruecos antes de lesionarse en un amistoso previo.

En el caso de los dos primeros todavía tienen que disputar sus respectivos partidos de octavos de final y si logran el pase con Argentina y Colombia se medirían en cuartos de final, situación que provocaría que se demorara más si cabe la vuelta de ambos a la preparación veraniega. Por su parte, el 'Maguito' tendrá unos días tras caer con México la pasada madrugada ante Inglaterra y el marroquí tiene aún días libres tras iniciar su recuperación en Francia.

Abde celebra con Antony el primer gol del Betis-Levante de Liga / José Manuel Vidal / EFE

Antony se unirá a final de semana por motivos personales

Además de los cuatro citados, Antony Santos tampoco emprenderá desde el primer momento el viaje con el Betis a Alemania. Al Hotel-Residence Klosterpforte, situado en Renania del Norte-Westfalia, en el oeste alemán, llegará el brasileño a final de semana. Según informa la entidad verdiblanca tiene permiso por razones personales para incorporarse unos días más tarde.

Manuel Pellegrini e Isco Alarcón se saludan tras el cambio del malagueño por Lo Celso durante el Betis-Levante / José Manuel Vidal / EFE

Isco y Facundo Bernal, los grandes atractivos del inicio del Betis en la pretemporada

Sin la mayoría de los atacantes titulares disponibles en tierras germanas, el principal aliciente cuando el equipo eche a rodar ante el SF Lotte de la Oberliga Niederrhein alemana será Isco Alarcón. El capitán, ya recuperado, apuró sus últimos días en Sevilla retrasando sus vacaciones y aprovechó para ponerse a punto en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. El de Arroyo de la Miel tendrá ahora una pretemporada entera por delante para ganar sensaciones y ser el líder del Betis de la Champions.

Junto al capitán verdiblanco, Facundo Bernal será también quien acapare los focos. El primer fichaje del equipo de Manuel Pellegrini llega este lunes a Sevilla y hará todo el stage de Alemania conociendo a los que van a ser sus nuevos compañeros en el Betis. El pivote uruguayo con pasaporte italiano "tiene una salida de balón exquisita, buen desplazamiento en largo y una técnica muy depurada".

13 jugadores del primer equipo, más Ángel Ortiz y Pablo García irán a Alemania

Álvaro Valles, Pau López, Ángel Ortiz, Bellerín, Bartra, Llorente, Natan, Valentín, Junior, Marc Roca, Pablo Fornals, Deossa, Pablo García, Roro Riquelme e Isco Alarcón serán los quince jugadores que acudan desde primer momento a Alemania, al igual que Guilherme Fernandes, con la salida muy próxima en este mercado con intereses de Segunda División, Gonzalo Petit e Iker Losada, que regresan de cesión, irán al stage en Klosterpforte.

Los canteranos Óscar Masqué, Emmanuel N'Goran, Carlos de Roa, Iván Corralejo, Gnangoro Bouare, Rica Fúnez, Borja Alonso, Kwame Sosu y Rodrigo Marina también van citados a las órdenes de Pellegrini y Morante y Manu González serán los que se incorporen cuando acaben el Europeo Sub-19 con España.