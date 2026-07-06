Facundo Bernal llega a Sevilla para firmar como nuevo jugador del Betis tras pasar con éxito la resonancia en Brasil

El primer fichaje del Real Betis Balompié 2026/27 será Facundo Bernal. El pivote uruguayo con pasaporte italiano ha llegado este mediodía al Aeropuerto de San Pablo de Sevilla como ha captado El Correo de Andalucía para estampar su firma como nuevo jugador verdiblanco y unirse al primer stage de pretemporada en Alemania a las órdenes de Manuel Pellegrini. El jugador de Fluminense fue recibido por Álvaro Ladrón de Guevara, secretario técnico de la entidad, y por Andrés Fernández, jefe de scouting bético.

Su llegada a Sevilla se retrasó en las últimas horas porque se quiso revisar especialmente la rodilla derecha del centrocampista uruguayo, que sufrió una lesión grave de ligamento cruzado en 2022 y otra lesión parcial del ligamento cruzado posterior en febrero de 2026. Una vez pasó con éxito la resonancia, el futbolista obtuvo luz verde para volar de Brasil a Europa y llegar a la capital andaluza alrededor de las 15:30.

Un acuerdo de 9,5 millones de euros

El club verdiblanco alcanzó un acuerdo con Fluminense para comprar el 100% de sus derechos económicos y federativos, aunque el equipo brasileño conservará un 5% de una futura plusvalía. La operación ronda los 9,5 millones de euros en total: 8,5 millones por el traspaso y alrededor de 1 millón en impuestos. Todo se ha cerrado con la entidad de Río de Janeiro, por lo que serán ellos quienes resuelvan con Defensor Sporting los porcentajes que cada equipo tiene.

El futbolista, que tiene pasaporte italiano y no ocuparía plaza de extracomunitario, firmaría por cinco temporadas, hasta 2031. La oficialidad debería producirse a lo largo de la tarde.

Facundo Bernal pasará exámenes médicos en el Betis

El Betis iniciará este martes los reconocimientos médicos, que también los tendrá que pasar Facundo Bernal, antes de viajar a su primer stage de pretemporada en Alemania, donde comenzará a preparar la temporada 2026/27. El equipo viajará con cinco ausencias principales: Giovani Lo Celso y Cucho Hernández, todavía en el Mundial; Álvaro Fidalgo, recién eliminado con México; Abde Ezzalzouli, lesionado y en recuperación; y Antony Santos, que se incorporará a finales de semana por motivos personales.

Los grandes atractivos del inicio de la pretemporada serán Isco Alarcón, ya recuperado y con una pretemporada completa por delante, y Facundo Bernal, primer fichaje verdiblanco, que llegará a Sevilla este lunes y hará todo el stage en Alemania con sus nuevos compañeros.

El Betis se concentrará en el Hotel-Residence Klosterpforte, en Renania del Norte-Westfalia, y jugará su primer amistoso ante el SF Lotte. Pellegrini contará inicialmente con 15 jugadores del primer equipo o dinámica cercana, además de futbolistas que regresan de cesión y varios canteranos. Morante y Manu González se sumarán más adelante tras disputar el Europeo Sub-19 con España.