Oficial: Facundo Bernal, primer fichaje del Betis en la temporada 2026/27

Ya es oficial. Facundo Bernal es el primer fichaje del Real Betis Balompié de la temporada 2026/27. El pivote uruguayo llegó sobre las 15:30 al Aeropuerto de San Pablo de Sevilla y hace unos minutos la entidad verdiblanca ha dado a conocer que todo estaba perfecto y que el jugador ya había firmado su nuevo contrato hasta 2031.

Acuerdo cerrado por 9,5 millones de euros

El Betis ha llegado a un acuerdo con Fluminense para hacerse con el 100% de los derechos económicos y federativos de Facundo Bernal. No obstante, el conjunto brasileño se reservará un 5% de una futura plusvalía en caso de una posterior venta. La operación se sitúa en torno a los 9,5 millones de euros: 8,5 millones correspondientes al traspaso y cerca de 1 millón adicional en concepto de impuestos. El pacto se ha cerrado directamente con el equipo brasileño, que será el encargado de resolver con Defensor Sporting el reparto de los porcentajes que corresponden a cada club.

El centrocampista, que posee pasaporte italiano y por tanto no ocupará plaza de extracomunitario, firmará por cinco temporadas, hasta 2031. El anuncio oficial debería producirse durante la tarde.

Así juega Facundo Bernal, nuevo pivote del Betis

En una charla con Joaquín Bejarano, experto de fútbol brasileño, en El Correo de Andalucía, el scout de fútbol sudamericano explicaba que "para el aficionado bético, el perfil que tiene es muy parecido a Johnny Cardoso, más que a un estilo Guido Rodríguez. El chaval tiene muchas características, su principal cometido es el cierre de medio de contención, pero luego tiene una salida de balón exquisita, una técnica muy depurada y no llega a ser un box-to-box porque no lo es, pero sí que tiene mucho recorrido y se suma mucho al ataque, tiene buen desplazamiento en largo, una diestra exquisita tanto en jugar el balón como en golpeo a portería, ya que se suma mucho al ataque, y lo veo más amplio que un Busquets tan posicional".

Facundo Bernal pasará el reconocimiento médico con el Betis

El Betis comenzará este martes los reconocimientos médicos de la plantilla, pruebas que también deberá superar Facundo Bernal antes de incorporarse al primer stage de pretemporada en Alemania. Allí, el equipo de Manuel Pellegrini empezará a preparar la temporada 2026/27. Antes de llegar a España se hizo una resonancia en la rodilla derecha en Río de Janeiro.

La expedición verdiblanca viajará con cinco ausencias destacadas: Giovani Lo Celso y Cucho Hernández, todavía disputando el Mundial; Álvaro Fidalgo, recién eliminado con México; Abde Ezzalzouli, lesionado y en pleno proceso de recuperación; y Antony Santos, que se sumará al grupo a finales de semana por motivos personales.

El Betis se concentrará en el Hotel-Residence Klosterpforte, situado en Renania del Norte-Westfalia, y disputará su primer amistoso frente al SF Lotte. Pellegrini contará de inicio con 15 jugadores del primer equipo o cercanos a su dinámica, además de futbolistas que regresan tras cesión y varios canteranos. Morante y Manu González se incorporarán más adelante después de disputar el Europeo Sub-19 con España.