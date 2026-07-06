Real Betis Balompié
Ramón Alarcón llega a Sevilla en AVE desde Madrid tras tratar la vuelta de Dani Ceballos al Betis: “No podemos dar información del mercado, trabajamos en muchas opciones”
El Betis trabaja en la vuelta de Dani Ceballos en el inicio del mercado con Alarcón regresando de Madrid
Hace apenas unos minutos acaba de llegar Ramón Alarcon, CEO del Real Betis Balompié, de Madrid en AVE tal y como ha podido captar El Correo de Andalucía, tras mantener un encuentro con Dani Ceballos este lunes 6 de julio en la capital de España. Dicha reunión llegó tras la mantenida el pasado fin de semana en el que las exigencias salariales del utrerano, que terminarán seugramente por debajo de Antony e Isco, eran algo altas en la primera toma de contacto seria entre las partes.
Ahora, dos días después y mientras Facundo Bernal volaba desde Brasil a Lisboa y posteriormente a Sevilla para firmar como nuevo jugador del Betis, el CEO verdiblanco se ha desplazado a Madrid mientras que Álvaro Ladrón de Guevara, secretario técnico, se quedaba en la capital andaluza esperando al pivote uruguayo.
El Betis trabaja en Dani Ceballos y Fran García
Tras ese primer encuentro explicado por Diario de Sevilla, de este segundo, por lo que ha podido saber El Correo de Andalucía por medio de fuentes béticas este lunes 6 por la tarde, la situación entre el Betis y Dani Ceballos para encontrar el encaje salarial del jugador está así: "No te puedo dar información, es muy pronto, estamos trabajando en muchas opciones", reconocía Ramón Alarcón a este periódico en exclusiva a su llegada a Sevilla.
El CEO bético, sin poder aclarar en qué punto se encuentran las negociaciones entre el Betis y Ceballos y entre el Betis y Fran García, sí que esbozó que estamos a inicios del mercado y que todo irá avanzando, siempre sin dar una respuesta esclarecedora sobre en qué fase avanzan las operaciones de dos de los preferidos en Heliópolis para reforzar el mediocentro y el lateral zurdo: "Es muy pronto, no te puedo dar más información", concretaba Alarcón.
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