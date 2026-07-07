Ángel Haro, sobre la posible llegada de Ceballos: "Las circunstancias van evolucionando, pero con las actuales, Dani no es una realidad para el Betis"

El presidente del Real Betis Balompié ha comparecido este mediodía en la Cadena COPE para repasar toda la actualidad verdiblanca, marcando como prioridades la llegada de un lateral izquierdo y de un delantero centro. Pero por encima de todo, Ángel Haro ha rebajado la euforia sobre la posible vuelta de Dani Ceballos al Betis, manifestando que antes es necesario abrir espacio en la demarcación: "Hay posiciones que tenemos que reforzar. El lateral izquierdo, la delantera… Son posiciones a reforzar. El mediocentro va a depender de los movimientos. Después de esas dos posiciones dependerá de las salidas".

El regreso del utrerano es lo que marca, junto a Fran García, las últimas horas en un Betis que pondrá rumbo a Alemania el próximo miércoles para comenzar su pretemporada. La idea de partida era que Dani Ceballos pudiera hacer toda la preparación veraniega a las órdenes de Manuel Pellegrini.

Ángel Haro desgrana el tema de Dani Ceballos

Después de conseguir la rescisión de contrato en el Real Madrid, gesto esperado por el Betis, Dani Ceballos aún no tiene un acuerdo con la entidad verdiblanca para su regreso. Así lo explica Ángel Haro, que reconoce la valía del canterano nacido en Utrera: "Es un magnífico jugador. No sería buen jugador si no está el tiempo que ha estado en el Real Madrid. Para que venga a un equipo cualquier jugador se tiene que dar unas condicionantes, que el director deportivo y el entrenador lo quieran, que económicamente encaje, que encaje en la filosofía del club o en los esquemas del jugador. Hay más condicionantes que no se cumplen hoy por hoy. Las circunstancias van evolucionando, pero con las circunstancias actuales, Dani no es una realidad para el Betis".

"Lo que no quiero es tomar decisiones que si luego no estamos en Champions, que puede pasar, que no sean mochilas para el club. Ahora mismo no es una realidad que Dani pueda venir al Real Betis Balompié. No quiere decir que no pueda venir, todo va evolucionando", concluyó sobre Dani Ceballos el presidente bético.