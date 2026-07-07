Ángel Haro, y el mercado del Betis: "Alguno de los que venga sí creo que puede ser un jugador que venda camisetas, pero estamos preocupados en que aporte al equipo"

Ángel Haro, presidente del Real Betis Balompié, ha comparecido hoy en COPE desgranando largo y tendido toda la actualidad verdiblanca. El máximo mandatario bético habló del mercado, de la inversión realizada en Facundo Bernal, de Dani Ceballos rebajando la euforia y del estado de varios jugadores del primer equipo.

Una de las cosas que quiso aclarar Haro, más en relación a la posible llegada del utrerano, pero con la Champions como telón de fondo, es que no quiere "tomar decisiones" por si luego no está el Betis el año que viene de nuevo en la máxima competición continental, "que es lo que parece que puede pasar". "El Betis tiene un equipo para competir por estar en Europa y podrá clasificarse para Champions. Un año, dos no. Ojalá tuviéramos una realidad económica, que eso nada más que lo tienen tres equipos ahora mismo en España, que con certeza pueden decir que van a estar en Champions el año que viene. Y así y todo tienen que competir. Entonces las decisiones tienen que ser decisiones que de alguna manera no supongan mochilas futuras para el club".

Inversión y fichaje de Facundo Bernal: "Es un pivote, una referencia magnífica por parte de la Dirección Deportiva, Secretaría Técnica. Tenemos unos informes muy favorables de un jugador muy táctico, que es un stopper, que además defiende bien hacia adelante. Nosotros, al final, los que estamos en la Comisión Ejecutiva, las decisiones deportivas las tomamos en base a los informes que nos hacen y a las recomendaciones de la Dirección Deportiva y al encaje económico que tiene. Este es un jugador que todo el mundo lo ve como muy positivo y, por tanto, para nosotros es un gran jugador".

Una mirada al mercado con Amrabat y el 9

Refuerzos necesarios: "Bueno, hay posiciones que están claro que tenemos que reforzar y con jugadores de cierta injundia, el lateral izquierdo, sin duda. Hay jugadores que han salido, con lo cual se abren espacios para poder ocupar. Yo creo que la delantera también es una posición que tenemos que reforzar. Fundamentalmente, yo creo que el lateral izquierdo y el nueve son posiciones a reforzar de forma adecuada. Y el centro del campo va a depender también de los movimientos. Centrales también va a depender de los movimientos. Luego, a partir de ahí, después de estas dos posiciones, como digo, es muy, muy en función de las salidas que se produzcan. La portería, bueno, ahora mismo estamos contentos con ella. Queremos darle también oportunidad a Manu, del filial, que viene haciéndolo muy bien. Creo que es un jugador con mucha proyección y pues tendremos tres porteros".

Futuro de Amrabat: "Bueno, el Mundial está haciendo también que todo se ralentice. Lógicamente, ahora mismo el jugador no va a hablar de nada hasta que no termine su participación en el Mundial. Tiene contrato en Turquía, también un contrato bastante generoso. Vino por unos dos millones de euros. Entendemos que esa realidad no se va a repetir y hay que hablar con él. Y ve también cómo se va a componer el centrocampo del Betis. Como digo, hay cierto overbooking".

Un jugador que venda camisetas: "Sí, alguno creo que sí, que puede ser un jugador que venda camisetas, pero nosotros de verdad que estamos preocupados en que sea un jugador que aporte al equipo. Y que haya también un equilibrio entre jugadores que sean jugadores ya que estén acostumbrados a poder competir en Champions y jugadores también que sean jóvenes, que tengan revalorizaciones, porque estamos en este mundo que sin plusvalía no cuadramos cuentas".

Qué nueve goleador espera: "También estamos muy limitados en nuestro gasto de plantilla deportiva, que ya digo que va a estar en orden de magnitud como la del año pasado, y a veces tienes que buscar si quieres una opción más top o una sesión con opción de compra, y si no tendrán que ser un jugador donde algo de apuesta..."

Decisión con José Antonio Morante Antúnez "José Antonio está creciendo mucho, en el último año fundamentalmente, y va a ser la pretemporada con el primer equipo. Nosotros nos gustaría verlo en el primer equipo, pero son ya decisiones que tiene que tomar el entrenador. De luego, con otros compañeros va a ser la pretemporada, y sí le estamos viendo una evolución muy destacada a José Antonio. Luego hay que esperar. El fútbol, la diferencia entre llegar a la élite y quedarte con llegar, tocarla y bajar hacia abajo, es mínima. Y ahí depende mucho de actitud, de que no se pierda. Yo creo que José Antonio tiene la cabeza bien amueblada y puede llegar. Y además no tenemos que meterle presión. Muchas veces porque tenemos tantas ganas los béticos que nuestros canteranos destaquen y disfruten y lleguen que metemos una presión añadida. Esto tiene también su proceso y ser paciente con ello".

Estado de Antony, Isco y Abde

Cómo está Antony: "Ha hecho un tratamiento en Brasil intensivo, se ve mucho mejor y espero que los dolores no sean tanto como fueron el año pasado, que muchos partidos hubo con dolor o con molestia. Se ha hecho un tratamiento, se siente muy bien y vamos a ver cómo viene".

Cómo está Isco: "Está claro, la preocupación con Isco existe y él mismo también la tiene. Lo que se quiere sentir es, o sea, él quiere sentir las mismas sensaciones que tenía antes de la lesión, todavía no se ha producido, pero está trabajando fuerte. Yo soy optimista con Isco porque está agarrando estos años de fútbol con una intensidad que es la que le hace que esté al máximo nivel".

Lesión de Abde: "Sí, pero el jugador, sinceramente, está demostrando una madurez importante. Se produjo la lesión y lo que hizo es ponerse a trabajar desde el primer día. De hecho, va a estar prácticamente ya para la segunda semana. Está evolucionando muy bien. Abde está, además, en un momento de forma tremendo. Yo creo que es de los mejores jugadores de nuestro equipo como acabó la temporada pasada, con el desborde que tiene y que nos ayuda mucho a poder perforar la portería contraria".

Mercado en salidas

Abde, en venta como todos: "Verá esto de decir que ningún jugador es intransferible, sabemos que eso no tiene ningún sentido. Realmente está muy contento con Abde y nos gustaría quedarnos con él, pero si lógicamente viene una oferta que satisface al jugador primero y al Betis también, pues hablaríamos".