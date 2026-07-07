Ángel Haro fija un tope a la construcción del estadio del Betis: "Queremos que el nuevo Benito Villamarín no pase de 180 millones de euros"

El Real Betis sigue avanzando en la construcción del nuevo Benito Villamarín y sigue definiendo tanto los detalles del proyecto como el futuro regreso a Heliópolis. Ángel Haro, presidente del club, confirma que los costes de lo que son las obras no serán más de 180 millones de euros y se sigue trabajando en abaratar costes, por ejemplo con la cubierta. Además, en la hoja de ruta de la entidad de La Palmera sigue estando que los trabajos puedan finalizar dentro de dos años para volver sí o sí al Benito Villamarín, tras una estancia temporal en el Estadio La Cartuja. Allí está previsto que juegue el Sevilla FC después, cuando afronte las obras del Sánchez-Pizjuán.

"Queremos que no pase de 180 millones de euros lo que son los costes de construcción. Luego hay que vestir el estadio. Luego hay, digamos, partidas que tienen que ver con la propia financiación, como es la cobertura del servicio de la deuda. Pero lo que es la inversión pura de construcción, entendemos que va a llegar a unos 180 millones de euros", explicaba Haro este martes en la Cadena COPE. "Ya estamos en una fase muy definitiva", añadía el dirigente verdiblanco, en la que no se descartan modificaciones en los próximos meses, que no serán "sustanciales".

Uno de los aspectos en los que se está tratando de reducir costes es en la cubierta. "El estadio sí está sufriendo transformaciones, pero transformaciones que nos están llevando a ser más efectivos, sobre todo en los costes. Teníamos una cubierta que primero no tenía una estimación clara de cuándo podía costar. La cubierta podía costar 50 millones de euros y ahora vamos a tener una cubierta con todos los requisitos, que hasta estéticamente me gusta más, de 15 o 20 millones de euros", ha explicado al respecto.

Recreación del exterior del futuro estadio Benito Villamarín, del Real Betis / Estudio de Arquitectura Rafael de la Hoz

Un hotel ocupará hasta el 80% del nuevo edificio junto al Benito Villamarín

Como ya avanzó Federico Martínez Feria, director general del Real Betis, será un hotel el que ocupe la mayor parte del edificio anexo junto a la nueva grada de Preferencia del Benito Villamarín, aunque aún no ha trascendido qué cadena hotelera lo ocupará. "Está claro que hay una parte terciaria que se va a ocupar en un 80-85% con un hotel", además de "una clínica y otro tipo también de servicio, de retail", ha afirmado Ángel Haro en esta ocasión.

Con los nuevos usos el Betis pretende financiar las obras. "No hacemos una obra en el estadio porque pensemos que tenemos que terminar el estadio para que quede bonito y para que los béticos digan que está bien que tengan su casa en condiciones porque la casa no está terminada", cuenta Haro. "Sobre todo esto lo llevamos a un tema económico como lo llevamos al Gol Sur cuando lo hicimos", desarrolla, para pasar de "unos ingresos ordinarios en torno a 140 a 180 millones y un incremento entre 12 y 18 millones de euros dependiendo de los distintos escenarios"

"Entendemos que es una inversión que va a suponer unos ingresos extras más, desde luego nos vamos a tener que endeudar, pero es el proceso que están sufriendo o en el que están todos los grandes clubes europeos. El estadio tiene que ser parte de tu explotación comercial y por ahí tenemos que dar ese salto de calidad de ponernos en unos ingresos recurrentes en torno a 180 y unos presupuestos de 200 para sí luchar por esa cuarta plaza con otros equipos que van a estar también en ese nivel de ingresos", abundaba el máximo dirigente del Betis.

Gradas de Cartuja durante un partido del Betis / Real Betis Balompié

¿Compartirán Betis y Sevilla el estadio de La Cartuja?

"Estamos hablando de dentro de dos años. Dos años y un mes son las estimaciones que tenemos de finalización del estadio", responde Haro sobre cuándo volverá el Betis al Villamarín. Es decir, para 2028. Mientras tanto, podría darse el caso de compartir el estadio de La Cartuja con el Sevilla FC.

Haro asegura quizá en el último año ha recibido "algún comentario sin mucho formalismo". "Entiendo la situación del Sevilla y que a lo mejor ellos quieran aprovechar el Estadio Olímpico. Cuando nosotros lo dejemos lo podrán aprovechar. Entiendo que pagarán la misma renta o una renta parecida a la nuestra y podrán disfrutar de él", prosigue el presidente del Betis. Para él, "hay que mejorar todo lo que tiene que ver con los accesos y eso le corresponde a las administraciones públicas. Nosotros, en la medida de lo posible, como Betis, ayudamos, pero es cierto que sobre todo la salida y la llegada también de los partidos que coinciden con salidas laborales, se forma cierto caos. Es difícil. El estadio sí reúne los requisitos para ser un gran estadio, pero nosotros teníamos ya nuestro camino".

Sobre la movilidad, es pesimista sobre la finalización del Villamarín de forma coordinada con la ampliación de la línea 3 del Metro de Sevilla. "Yo no soy optimista en pensar que cuando tengamos el nuevo estadio vamos a tener esa línea de metro. Yo creo que a esto le quedan 4 o 5 años fácilmente", considera Haro, que promete también seguir hablando con los vecinos y ser "transparentes".