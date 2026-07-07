El Betis inicia los reconocimientos médicos: los cedidos vuelven, Nelson Deossa sigue presente y Facundo Bernal viajará a Alemania

Pistoletazo de salida en el Real Betis Balompié 2026/27. La pretemporada recién ha comenzado este martes 7 de julio con los pertinentes reconocimientos médicos en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. A primera hora de la mañana llegaron de forma escalonada los jugadores del primer equipo verdiblanco. Entre los presentes en la primera fase de la pretemporada en tierras germanas estará Facundo Bernal, que firmó el lunes tras llegar al Aeropuerto de San Pablo al mediodía.

Al stage en Alemania que arrancará el miércoles cuando la expedición vuele al Hotel-Residence Klosterpforte, situado en Renania del Norte-Westfalia, no irán cinco puntales del conjunto de Manuel Pellegrini.

El Betis irá con Bernal a Alemania, con los cedidos de vuelta y con Deossa sin resolver su salida

No viajarán de inicio Giovani Lo Celso y Cucho Hernández, que siguen disputando el Mundial con Argentina y Colombia; tampoco lo harán Álvaro Fidalgo, recién eliminado con México, ni Abde Ezzalzouli, que continúa recuperándose de una lesión y tienes días libres. A ellos se suma Antony Santos, que tiene permiso por motivos personales y se incorporará a finales de semana.

En el arranque de la pretemporada los que sí estarán son Guilherme Fernandes, Gonzalo Petit e Iker Losada, que regresan de cesión, al igual que Facundo Bernal, único fichaje por el momento, y también Nelson Deossa, sin su salida resuelta.

No me haré el duro 🥹



Os echábamos de menos 🫂 pic.twitter.com/uSFWQ7fRAz — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) July 7, 2026 Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido. Los jugadores del Betis acuden a la CD a pasar reconocimiento médico

El grupo inicial estará formado por varios jugadores del primer equipo, entre ellos Álvaro Valles, Pau López, Bellerín, Bartra, Llorente, Natan, Marc Roca, Fornals, Deossa, Roro Riquelme e Isco, además de Guilherme, Petit, Losada y varios canteranos: Óscar Masqué, Emmanuel N'Goran, Carlos de Roa, Iván Corralejo, Gnangoro Bouare, Rica Fúnez, Borja Alonso, Kwame Sosu y Rodrigo Marina. Morante y Manu González se unirán más adelante tras disputar el Europeo Sub-19 con España.