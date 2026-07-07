Real Betis Balompié
Facundo Bernal: "Tenía que aprovechar venir a una institución grande como lo es el Betis"
"La Champions es algo muy lindo para todos, esperamos pelear algo que es histórico para el Betis y muy importante"
Facundo Bernal llegó el pasado lunes a Sevilla y horas más tarde se hizo oficial su fichaje por el Real Betis Balompié hasta 2031 a cambio de un montante total de 9,5 millones de euros. El pivote uruguayo con pasaporte brasileño tuvo tiempo incluso, a última hora de la tarde, a pronunciar sus primeras palabras. Este martes por la mañana ha acudido a la Ciudad Deportiva Luis del Sol para pasar reconocimiento médico y poner rumbo a Alemania con sus nuevos compañeros.
En primer lugar, Bernal se mostró agradecido por la acogida: "Bueno, muchísimas gracias por la bienvenida, la verdad que estoy muy contento, esperé mucho para este y bueno, ya estamos aquí".
Facundo Bernal, ilusionado y con ganas de "pelear algo histórico para el Betis"
Pelear en el Betis por metas importantes: "Sí, claro, por eso venía con mucha ilusión llegar aquí, a este equipo que va a pelear cosas importantes y bueno, ya estamos aquí por lo mejor"
Champions con el Betis: "Sí, la verdad que viene algo muy lindo para todos, pelear algo histórico que para el Betis es muy importante, pelear siempre encima. Y bueno, estamos esperando esto, que ojalá que venga por la mejor parte".
Llegada al Betis: "Sí, claro, se dio el momento y lo tenía que aprovechar a una institución grande como lo es Betis y bueno, que sea lo que Dios quiera".
Mensaje afición: "La verdad que estoy muy contento, la verdad que esperé esto hace un largo tiempo. Ya estamos aquí ahora y estoy diciendo tarde dentro del campo con el estadio repleto de aficionados".
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