Facundo Bernal: "Tenía que aprovechar venir a una institución grande como lo es el Betis"

Facundo Bernal llegó el pasado lunes a Sevilla y horas más tarde se hizo oficial su fichaje por el Real Betis Balompié hasta 2031 a cambio de un montante total de 9,5 millones de euros. El pivote uruguayo con pasaporte brasileño tuvo tiempo incluso, a última hora de la tarde, a pronunciar sus primeras palabras. Este martes por la mañana ha acudido a la Ciudad Deportiva Luis del Sol para pasar reconocimiento médico y poner rumbo a Alemania con sus nuevos compañeros.

En primer lugar, Bernal se mostró agradecido por la acogida: "Bueno, muchísimas gracias por la bienvenida, la verdad que estoy muy contento, esperé mucho para este y bueno, ya estamos aquí".

𝐶𝑜𝑚𝑜 𝑈𝑟𝑢𝑔𝑢𝑎𝑦 𝑛𝑜 𝘩𝑎𝑦. pic.twitter.com/VMe9QBZaUD — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) July 6, 2026 Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido. Anuncio del Betis sobre el fichaje de Facundo Bernal

Facundo Bernal, ilusionado y con ganas de "pelear algo histórico para el Betis"

Pelear en el Betis por metas importantes: "Sí, claro, por eso venía con mucha ilusión llegar aquí, a este equipo que va a pelear cosas importantes y bueno, ya estamos aquí por lo mejor"

Champions con el Betis: "Sí, la verdad que viene algo muy lindo para todos, pelear algo histórico que para el Betis es muy importante, pelear siempre encima. Y bueno, estamos esperando esto, que ojalá que venga por la mejor parte".

Facundo Bernal / Real Betis Balompié

Llegada al Betis: "Sí, claro, se dio el momento y lo tenía que aprovechar a una institución grande como lo es Betis y bueno, que sea lo que Dios quiera".

Mensaje afición: "La verdad que estoy muy contento, la verdad que esperé esto hace un largo tiempo. Ya estamos aquí ahora y estoy diciendo tarde dentro del campo con el estadio repleto de aficionados".