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Real Betis Balompié

Facundo Bernal: "Tenía que aprovechar venir a una institución grande como lo es el Betis"

"La Champions es algo muy lindo para todos, esperamos pelear algo que es histórico para el Betis y muy importante"

Facundo Bernal, en una entrevista con los medios del Betis tras ser anunciado como nuevo fichaje

Facundo Bernal, en una entrevista con los medios del Betis tras ser anunciado como nuevo fichaje / Real Betis Balompié

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Álex Mérida

Álex Mérida

Sevilla

Facundo Bernal llegó el pasado lunes a Sevilla y horas más tarde se hizo oficial su fichaje por el Real Betis Balompié hasta 2031 a cambio de un montante total de 9,5 millones de euros. El pivote uruguayo con pasaporte brasileño tuvo tiempo incluso, a última hora de la tarde, a pronunciar sus primeras palabras. Este martes por la mañana ha acudido a la Ciudad Deportiva Luis del Sol para pasar reconocimiento médico y poner rumbo a Alemania con sus nuevos compañeros.

En primer lugar, Bernal se mostró agradecido por la acogida: "Bueno, muchísimas gracias por la bienvenida, la verdad que estoy muy contento, esperé mucho para este y bueno, ya estamos aquí".

Anuncio del Betis sobre el fichaje de Facundo Bernal

Facundo Bernal, ilusionado y con ganas de "pelear algo histórico para el Betis"

Pelear en el Betis por metas importantes: "Sí, claro, por eso venía con mucha ilusión llegar aquí, a este equipo que va a pelear cosas importantes y bueno, ya estamos aquí por lo mejor"

Champions con el Betis: "Sí, la verdad que viene algo muy lindo para todos, pelear algo histórico que para el Betis es muy importante, pelear siempre encima. Y bueno, estamos esperando esto, que ojalá que venga por la mejor parte".

Facundo Bernal

Facundo Bernal / Real Betis Balompié

Llegada al Betis: "Sí, claro, se dio el momento y lo tenía que aprovechar a una institución grande como lo es Betis y bueno, que sea lo que Dios quiera".

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Mensaje afición: "La verdad que estoy muy contento, la verdad que esperé esto hace un largo tiempo. Ya estamos aquí ahora y estoy diciendo tarde dentro del campo con el estadio repleto de aficionados".

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