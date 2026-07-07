Haro: "Con Pellegrini hay un diálogo muy fluido, sobre todo entre Fajardo y él, cada vez que atacamos un posible fichaje en el Betis da su visto bueno"

Ángel Haro, presidente del Real Betis Balompié, ha comparecido hoy en COPE analizando detalladamente la actualidad verdiblanca. El máximo mandatario bético habló del mercado de fichajes que viene por delante y de la situación de Dani Ceballos rebajando la euforia, como del objetivo del equipo bético en la temporada que recién va a comenzar.

Respecto a qué espera de los de Pellegrini, Haro dejó claro que hay que "competir por estar otra vez en Europa, debemos estar de nuevo. Si estamos en Europa League será un buen trabajo realizado, si entramos en Champions será un trabajo excelente. Dentro de las competiciones, el objetivo, o a lo que debería tender el Betis es a hacer una fase de grupos con opciones de pasarla, sería un magnífico año y luego, en Copa del Rey si se dan los sorteos agradables, que se tienen que dar, intentar jugar una semifinal o algo de este tipo. Y después ya digo, clave estar de nuevo en Europa, porque eso sí que sería un drama. 20-25% de nuestros ingresos vienen de competiciones europeas. El no estar sí significaría el que tuviéramos que adecuar la plantilla a un nivel mucho menor".

Manuel Pellegrini dialoga con Alarcón, Alexis, Fajardo y Ladrón de Guevara en el stage de pretemporada en Portugal / Real Betis

Manuel Pellegrini en sintonía con Manu Fajardo

Cómo está Pellegrini y si se ficha lo que demanda: "Bueno, con Manuel hay un diálogo muy fluido, sobre todo entre el director deportivo y él, como no puede ser de otra forma, cada vez que hacemos algún movimiento o atacamos algún posible fichaje, se ponen de acuerdo y es un jugador que, de alguna manera, da su visto bueno.

Posibilidad de ir a Chile tras el Betis: "He leído también algún tipo de declaraciones con respecto a Chile, por otro lado también lo veo normal, o sea, estamos hablando y yo creo que es el mejor entrenador chileno de todos los tiempos, por trayectoria internacional seguro, luego por circunstancias podrá haber, pero seguro que está entre los tres mejores entrenadores chilenos de todos los tiempos y es normal que desde la federación, pues, teniendo en cuenta un país como Chile, un país importante, con una cultura también y una tradición futbolera que no está destacando, no está participando prácticamente en los últimos mundiales, pues es normal que, bueno, que se pongan en contacto con él. Yo creo que Manuel terminará su contrato con nosotros a buen seguro y, bueno, cuando finalice nuestra relación contractual, pues seguramente no tiene que abordar este tipo de aventuras".

Rotaciones y tres competiciones: "Bueno, él siempre ha planteado que es mucho más llevadera la Champions que la Europa League o la Conference por el día. Por jugar los martes o los miércoles, él entiende que eso es una gran ventaja en Champions con respecto a Europa League".

Ángel Haro: "Yendo ganando en el descanso, recuerdo íbamos ganando 2-0 y no estaba nada contento porque no me estaba gustando el Betis"

Por último, también hablo Ángel Haro sobre el derbi que empató el Betis en La Cartuja ante el Sevilla tras ir ganando 2-0 al descanso: "El derbi en casa sobre todo es un partido que, tengo que decirlo, me dolió porque era un partido donde ya sí hay una diferencia notable a nivel de equipo. Es verdad que cuando se nos requería que esos derbis los ganáramos y había una diferencia de presupuesto de 200 millones de euros frente a 60 que hemos estado muchas veces, prácticamente era muy complicado, pero ahora ya estamos un poco por encima a nivel, digamos, económico y desde mi punto de vista muy por encima a nivel deportivo, o al menos por encima, y esos derbis hay que ganarlos y para mí fue un partido que, bueno, lo recuerdo como muy negativo. Incluso que yendo ganando en el descanso, recuerdo íbamos ganando 2-0 y no estaba nada contento porque no me estaba gustando el equipo".