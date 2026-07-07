Isco Alarcón: "El fútbol es mi pasión, me encanta lo que hago y ojalá poder hacerlo sin dolor y dar muchas alegrías al Betis"

El Real Betis Balompié 2026/27 ya ha comenzado con los reconocimientos médicos previos en la Ciudad Deportiva Luis del Sol antes de que el equipo se traslade a Alemania para el primer stage de pretemporada. Allí permanecerá la expedición bética con Manuel Pellegrini a la cabeza hasta el día 18, cuando se mida al SF Lotte en el amistoso inicial del verano.

Previo a partir a tierras germanas, los capitanes del Betis han comparecido en los medios del club repasando la actualidad, "esperando nuevos compañeros" en palabras de Héctor Bellerín. Facundo Bernal ya se ha incorporado y será, salvo giro inesperado, el único fichaje que se traslade desde el primer momento a Klosterpforte, donde se concentrará el conjunto verdiblanco.

Isco Alarcón: "Ojalá poder jugar sin dolor, vamos a intentar ponernos a tope"

Isco Alarcón desgrana sus sensaciones al inicio de la pretemporada: "Bueno, bien, con mucha ilusión por todo lo conseguido la temporada pasada y bueno, ojalá poder tener esta temporada muchos más minutos, muchos más partidos, ojalá sin dolor y ahora es momento de trabajar para ponerme a tope. Viene una temporada muy bonita por delante, creo que todo el mundo está muy ilusionado y ojalá dar un pasito adelante, seguir creciendo, seguir consiguiendo objetivos y sobre todo, ojalá podamos disfrutar mucho esta temporada. Siempre tengo ganas, el fútbol es mi pasión, me encanta lo que hago, me divierte y ojalá poder hacerlo sin dolor, ojalá dar muchas alegrías al club y bueno, como te digo, ojalá poder jugar sin dolor y vamos a intentar ponernos a tope".

Marc Bartra, pasando reconocimiento médico con el Betis / Real Betis Balompié

Marc Bartra: "Contento por una temporada más, ya van 9, va a ser también una pretemporada bonita"

Marc Bartra apuesta por una buena pretemporada: "Ha sido un verano de desconectar, pero también de trabajo y bueno, contento por una temporada más, ya van nueve y la verdad que muy muy muy feliz. Es ilusionante, siempre decimos que primero era un sueño poder estar con el Betis, pues que esté de arriba y compitiendo contra los mejores y luego fue una ilusión y ahora es una realidad y este año yo creo que esta temporada bueno, recoger todo el trabajo que hemos hecho para poder dar la talla, hacer que sea un Betis muy, muy, muy competitivo, que compita y que sea un año de esos que no olvidemos nunca. Es verdad que de vacaciones se está muy bien, evidentemente, pero bueno, los vamos a ver todos con una sonrisa, con ganas de reencontrarnos y sí que es verdad que bueno, que va a ser eso, unos entrenos ahora que para ponernos a punto, para que de poco a poco cojamos esas sensaciones tan buenas con las que también terminamos y yo creo que va a ser también una pretemporada bonita".

Aitor Ruibal, pasando reconocimiento médico con el Betis / Real Betis Balompié

Aitor Ruibal: "Me encuentro bastante mejor, me valgo por mí solo y puedo caminar"

Aitor Ruibal mejora de su lesión y avanza en su recuperación: "Sí, bueno, un verano que no ha sido verano, pero bien, la verdad me encuentro bastante mejor, ya me valgo por mí solo, así que eso es un paso adelante, pues ya puedo caminar y así que ahora puedes empezar a hacer fuerza y a recuperar masa muscular y ya luego daremos otro paso. Con muchísimas ganas, la verdad que sí, que yo creo que todo el equipo tenía ganas de empezar, de ya empezar a entrenar y bueno, que vaya pasando la pretemporada para que venga lo bueno. Muy ilusionado, con muchas ganas, ya te digo, queriendo recuperarme lo antes posible para poder estar con mis compañeros y evidentemente jugar la máxima competición".

Pistoletazo de salida ✅ pic.twitter.com/8f8ijF4CdO — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) July 7, 2026 Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido. Pistoletazo de salida del Real Betis Balompié en Twitter.

Héctor Bellerín: "Tenemos un premio muy grande después de la gran temporada pasada y estamos a la espera de nuevos compañeros"

Bellerín, con ganas de conocer a nuevos compañeros: "Sí, eso es, ya cuando uno ya consigue desconectar y apagar un poquito la cabecita, ya le empiezan a entrar ganas de volver a jugar, además viendo a muchos compañeros jugando a fútbol en el Mundial y todo eso, ya cuando uno ya logra descansar, le entran ganas de volver a ver a sus compañeros, a sentir el césped, a volver a entrenar y nada, estoy muy contento, yo creo que estamos todos muy contentos, he visto el vestuario muy alegre de volver. Sí, bueno, tenemos un premio muy grande después de la gran temporada pasada y bueno, estamos todos con muchísima ilusión, también a la espera de nuevos compañeros y nada, deseando ya mañana salir para Alemania y empezar a sentir el balón, a sentir nuestras conexiones entre nosotros y nada, que empiece a rodar, que agosto está aquí ya tocando. Claro que sí y bueno, ahora creo que ese objetivo se cumplió y se ha celebrado y ahora tenemos la posibilidad de hacer un gran papel ahí, no queremos simplemente conseguir ese objetivo para celebrarlo y ya está y tener los beneficios que ya ha obtenido el club, sino lo que queremos es ahora hacer un gran papel ahí y llegar lo más lejos posible, sabemos que vamos a enfrentarnos a equipos muy muy buenos, pero nosotros nos enfrentamos con muchísima ilusión y deseando que suene esa cancioncita en La Cartuja".