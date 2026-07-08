El Betis ya vuela hacia Alemania: arranca la pretemporada de Champions de Pellegrini con Bernal y a la espera de que se unan Antony y Fran García

El Real Betis Balompié ya ha puesto rumbo a Alemania. La expedición verdiblanca ha salido este miércoles desde el Aeropuerto de San Pablo de Sevilla como captó El Correo de Andalucía después de completar la segunda jornada de reconocimientos médicos en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, dando así el pistoletazo de salida al primer tramo de la pretemporada 2026/27, la de su regreso a la Champions League.

El equipo de Manuel Pellegrini se concentrará en el Hotel-Residence Klosterpforte, situado en Renania del Norte-Westfalia, donde trabajará durante los próximos días lejos de las altas temperaturas de Sevilla. No viajan de inicio seis futbolistas importantes como Aitor Ruibal, Lo Celso, Cucho Hernández, Álvaro Fidalgo, Abde Ezzalzouli y Antony, aunque este último está previsto que se incorpore a finales de semana. El lateral de Sallent, como avanzó Marca y constató El Correo de Andalucía en el aeropuerto, no forma parte de la expedición y se queda en Sevilla terminando su recuperación.

Quien tampoco no viaja, por el momento, y seguramente lo haga como Antony durante el final de esta semana, es Fran García. El lateral del Real Madrid ya llegó hace unas horas a la CD Luis del Sol, ha conocido a la plantilla antes de que esta saliera para Alemania, y posteriormente se han cerrado los últimos flecos de la operación como ha podido saber este periódico.

Nelson Deossa, en la expedición del Betis partiendo a Alemania en pretemporada / Álex Mérida

La primera expedición bética está formada por varios jugadores del primer equipo, entre ellos Álvaro Valles, Pau López, Bellerín, Bartra, Llorente, Natan, Marc Roca, Fornals, Deossa, Roro Riquelme e Isco, además de Guilherme, Petit, Losada y un nutrido grupo de canteranos: Óscar Masqué, Emmanuel N'Goran, Carlos de Roa, Iván Corralejo, Gnangoro Bouare, Rica Fúnez, Borja Alonso, Kwame Sosu y Rodrigo Marina. También forma parte del grupo Facundo Bernal, primer fichaje verdiblanco del verano.

Morante y Manu González se incorporarán más adelante tras disputar el Europeo Sub-19 con España. A la concentración podría sumarse también Fran García si el Betis termina de concretar su fichaje procedente del Real Madrid en las próximas horas.

Facundo Bernal, en la expedición del Betis partiendo a Alemania en pretemporada / Álex Mérida

Alemania, primer destino del verano verdiblanco

La estancia en tierras germanas servirá para que Pellegrini empiece a sentar las bases físicas y tácticas de un curso especialmente exigente. El Betis afronta una temporada marcada por su participación en la Champions League y por la necesidad de llegar en las mejores condiciones al inicio de la competición oficial.

El primer stage de la pretemporada finalizará el 18 de julio con un amistoso ante el SF Lotte, que será la primera prueba para medir el estado físico del equipo tras los primeros días de entrenamientos. Ese mismo día, la expedición verdiblanca regresará a Sevilla.

Marc Roca, en la expedición del Betis partiendo a Alemania en pretemporada / Álex Mérida

Sevilla, Marbella e Irlanda completan la hoja de ruta

A la vuelta de Alemania, el Betis retomará los entrenamientos en la Ciudad Deportiva Luis del Sol el día 20, donde permanecerá hasta el 25. En ese periodo participará en la LVII edición del Trofeo Colombino, enfrentándose al Recreativo de Huelva el 22 de julio. Tres días después, el 25, visitará el estadio de Los Cármenes para disputar el Trofeo Ciudad de Granada ante el Granada CF.

Tras un día de descanso, el conjunto de Pellegrini realizará una segunda concentración en Marbella entre el 27 de julio y el 1 de agosto. Durante esa estancia en la Costa del Sol afrontará un test de mayor nivel competitivo frente al Olympique de Lyon, fijado para el 29 de julio en La Línea de la Concepción.

Marc Bartra, en la expedición del Betis partiendo a Alemania en pretemporada / Álex Mérida

El siguiente viaje será a Dublín. El Betis volará a Irlanda el 3 de agosto y permanecerá allí cuatro días para seguir escapando del calor peninsular. En tierras irlandesas disputará uno de los encuentros más atractivos del verano, el amistoso ante el Arsenal del 5 de agosto.

El cierre de la pretemporada llegará en Sevilla con la presentación oficial del equipo ante su afición. El sábado 8 de agosto, a partir de las 20:30 horas, el Estadio de La Cartuja acogerá el último amistoso de preparación frente al AFC Bournemouth, equipo de la Premier League. Para este partido, el club ha comunicado que los abonados deberán retirar previamente su entrada a través de la web oficial, con un coste de 1,50 euros en concepto de gastos de gestión, una decisión que generó polémica entre los aficionados béticos en redes sociales.