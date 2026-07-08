El Betis ultima el fichaje de Fran García con el Real Madrid hasta 2030: resta una última reunión con el club blanco para cerrar detalles

El segundo fichaje del Real Betis Balompié será Fran García. El lateral zurdo del Real Madrid, muy del gusto de la dirección deportiva bética, será quien refuerce una demarcación que pedía a gritos elevar el nivel y que era clave como ya dejó ver Ángel Haro el pasado martes: "Hay posiciones que están claro que tenemos que reforzar y con jugadores de cierta injundia, el lateral izquierdo, sin duda. Hay jugadores que han salido, con lo cual se abren espacios para poder ocupar".

Ahora, según avanzó ABC, el acuerdo entre ambas entidades ha avanzado en las últimas horas y el zurdo de Bolaños de Calatrava firmará hasta 2030, por cuatro temporadas.

Ramón Alarcón, a su llegada a Sevilla en AVE desde Madrid / EL CORREO - ÁLEX MÉRIDA

Ramón Alarcón ya negoció en Madrid su fichaje

Como captó en exclusiva el pasado lunes El Correo de Andalucía, Ramón Alarcón estuvo en Madrid en pleno mercado de fichajes del Betis. El CEO bético, sin poder aclarar en qué punto se encontraban las negociaciones entre el Betis y Ceballos y entre el Betis y Fran García, sí que esbozó que estamos a inicios del mercado y que todo irá avanzando, siempre sin dar una respuesta esclarecedora sobre en qué fase avanzan las operaciones de dos de los preferidos en Heliópolis para reforzar el mediocentro y el lateral zurdo: "No te puedo dar información, es muy pronto, estamos trabajando en muchas opciones", concretaba Alarcón.

Una última reunión con el Real Madrid antes de viajar a Sevilla

Según puede saber El Correo de Andalucía, en una o dos horas mantendrá el jugador una última reunión con el Real Madrid para cerrar los detalles del acuerdo, puesto que el club blanco aún tiene pequeñas reticencias con el año de contrato que le resta. Si todo avanza, como se prevé, Fran García podría incluso poner rumbo a Sevilla muy próximamente.

Fran García, en un partido con el Real Madrid en el Santiago Bernabéu / AFP7 vía Europa Press

La llegada de Mourinho y Cucurella precipitó la decisión de salida de Fran García

Fran García gustaba mucho en el Betis para reforzar el lateral izquierdo, una posición que el club consideraba clave renovar tras el bajón de rendimiento de los últimos fichajes. El jugador, tras la llegada de Marc Cucurella de la mano de José Mourinho pidió salir del Real Madrid este verano, encontrando el problema económico de que Florentino Pérez no quería dejarlo ir a cualquier precio. Con la pretemporada blanca a la vuelta de la esquina, los parámetros que sí cuadran ya en Heliópolis.

En Heliópolis veían su fichaje como "inaccesible" el pasado 19 de junio, aunque no lo descartaban si el mercado avanzaba y cambiaban las condiciones. El Betis estaba muy bien posicionado y era el único club español que lo tenía seriamente en su lista, pero la competencia europea complicaba la operación. El AC Milan también estaba interesado en Fran García, con Luka Modrić como posible impulsor del fichaje por su buena relación con el lateral.

Finalmente, el Betis sale vencedor y reforzará el lateral izquierdo con un jugador de nivel en su vuelta a la Champions League 21 años después.