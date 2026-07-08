Fran García ya está en la ciudad deportiva del Betis para convertirse en nuevo jugador verdiblanco

Fran García ya se encuentra en la ciudad deportiva del Betis para avanzar en su incorporación como nuevo jugador verdiblanco. Según señalan fuentes verdiblancas a El Correo de Andalucía, la operación está en su recta final, aunque todavía no está cerrada de manera definitiva. Por dicho motivo no emprenderá el viaje a Alemania junto a los que serán sus nuevos compañeros en las próximas horas.

Según ha avanzado El Chiringuito de Jugones, el lateral izquierdo del Real Madrid firmará por 4M a cambio del 50% del pase del futbolista.

Como informó El Correo de Andalucía este miércoles, el jugador mantuvo una última reunión con el Real Madrid para terminar de encauzar los detalles del acuerdo, ya que el club blanco aún mantenía ciertas reticencias por el año de contrato que le resta al futbolista.

La llegada de Mourinho y Cucurella precipitó la salida de Fran García

Fran García gustaba mucho en el Betis para reforzar el lateral izquierdo, una posición que el club consideraba clave renovar tras el bajón de rendimiento de los últimos fichajes en esa demarcación. El futbolista, tras la llegada de Marc Cucurella de la mano de José Mourinho, pidió salir del Real Madrid este verano.

El principal obstáculo estaba en las condiciones económicas de la operación, ya que Florentino Pérez no quería dejar salir al jugador a cualquier precio. Sin embargo, con la pretemporada blanca a la vuelta de la esquina, los parámetros de la operación sí encajan ya en Heliópolis.

La intención del club verdiblanco es que Fran García firme un contrato por cuatro temporadas, convirtiéndose así en una apuesta de presente y futuro para el carril izquierdo. El jugador llegaría procedente del Real Madrid y con experiencia contrastada en Primera División.

A falta de que se completen los últimos trámites y se pueda hacer oficial el acuerdo, el futbolista de Ciudad Real no viajará hoy al stage de pretemporada del Real Betis y se incorporará al grupo una vez quede cerrada la operación. En el club verdiblanco confían en poder culminar en las próximas horas una incorporación destinada a reforzar el proyecto bético para el nuevo curso.