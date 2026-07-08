El incremento extra del Betis por jugar la Champions según Ángel Haro: "Hay un beneficio de 15 millones por encima de lo que ingresaríamos en Europa League"

La extensa comparecencia en Cope de Ángel Haro el pasado martes dejó titulares sobre Dani Ceballos, Manuel Pellegrini, los objetivos en la temporada del Real Betis Balompié o el presupuesto del que dispondrá entre otros temas como la construcción del Nuevo Villamarín: "En ingresos ordinarios estaremos en torno a los 150, 155 y con plusvalías 180, 185 millones de euros".

La campaña en clave verdiblanca estará marcada por la participación en la Champions League, para la que estima Haro que "a lo que debería tender el Betis es a hacer una fase de grupos con opciones de pasarla, sería un magnífico año y luego, en Copa del Rey si se dan los sorteos agradables, que se tienen que dar, intentar jugar una semifinal o algo de este tipo".

Las claves de la entrada del Betis en la Champions: 15 millones de euros extra

Cuánto paga la UEFA por entrar en Champions: "Bueno, depende fundamentalmente de cómo lo hagas, de los partidos que ganes, pero probablemente entre 14 y 15 millones de euros por encima de lo que ingresaríamos en Europa League es algo que creemos que sí es factible, o sea, ese es el incremento. Luego también tienes unos incrementos salariales propios de los contratos donde hay unos variables en función de dónde estés compitiendo. Hay un beneficio económico el hecho de estar en Champions, pero es más la responsabilidad de estar con una plantilla competitiva que el incremento en ingresos que se produce por la Champions".

Estimación Champions: "Ahí se hace una estimación en función de qué fase de grupo. La fase de grupo tiene ocho partidos. Si ganas un par de ellos y un empate, que te puede dar, en este momento lo mejor para clasificarte, serían en torno a 40 millones. Pueden salir. Otros años han sido eso, unos ocho puntos, siete. Pero son estimaciones porque depende también de los equipos españoles, cómo lleguen y si llegan a la final hay una parte también de ingreso".

Los jugadores del Betis celebran la clasificación a la Champions League / Joaquín Corchero / AFP7 vía Europa Press

Alquilar un avión: "Lo haremos como hemos hecho los desplazamientos. Ahora es verdad que va a haber más peticiones en algunos destinos, que nos encontraremos al menos dos partidos potentes fuera y ayudaremos y tendremos a miles de béticos".

Reparto televisivo del Betis "Estamos bien, pero yo creo que tendría como que estar mejor. Esto es una reivindicación que tengo histórica con la Liga, yo creo que, bueno, y así me lo han reconocido, los derechos internacionales no se miden bien, estamos en un momento donde cualquiera tiene su teléfono móvil tres o cuatro guías, y aquí creo que la, tenemos que aplicarla porque depende muchísimo de cuándo te pongan el partido, no es lo mismo que te pongan un partido que si el 20-25% de la audiencia internacional es en China y te ponen en todo año, en un horario donde en China no te ven, pues te están mermando un 25% de los ingresos internacionales. Entonces, los ingresos internacionales los tenemos que medir mucho mejor y en ese sentido creo que el Betis sale perjudicado, pero lógicamente por clasificación y por lo que son los derechos nacionales ahí están muy bien, muy bien situados. Ya me meto en algo que daría para muchos programas, el tema de los repartos de ingresos en el fútbol es algo que algún día los clubes a nivel mundial se pondrán de acuerdo. No tiene sentido que si hacemos un reparto de todo lo que genera el mundo del fútbol, no creo que más del 60-70% de todos esos ingresos caigan en los clubes de fútbol y realmente somos los que mantenemos los estadios, fichamos los jugadores, pagamos los salarios. nosotros mantenemos los artistas y luego la mayoría de clubes subsisten con unas cuentas de resultados muy exiguas o a base de mecenas y perricos que van poniendo recursos dentro del club. Yo creo que esto da para una reflexión profunda pero en algún momento el mundo del fútbol tendrá que darse cuenta que así no es sostenible".

Posibilidad de ganar algo: "Yo creo que para poder ganar algo lo que tienes que tener es una estabilidad económica y deportiva. Nosotros ahora la tenemos, sobre todo deportiva, en el sentido que estamos todos los años compitiendo por esta Europa y estamos en Europa, y si estás en Europa significa que tienes un equipo potente para poder ganar algo. Lo que no tiene sentido es querer ganar algo cuando tienes un equipo para competir por no bajar. Eso sí que es decir que quieres ganar algo en esas situaciones, son prácticamente... Lo digo por situaciones que se pueden ver en el fútbol español, lógicamente que los requerimientos de ganar algo vienen cuando ya compites por estar ahí arriba".

Archivo - El presidente del Real Betis, Ángel Haro, en una rueda de prensa. / Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

Futuro de Ángel Haro en el Betis, posibles inversores extranjeros y exigencia desmedida en el pasado

Comprador futuro en el Betis: "Nosotros hemos dicho y estamos alineados los dos accionistas principales, José Miguel y yo, aunque hay otros accionistas que también nos acompañan y que sumamos ya más del 50%, que la idea es no vender. Otra cosa es vender un porcentaje muy pequeñito de alguien que te pueda acompañar y te pueda aportar algo, pero desde luego nada con capacidad de control y demás. Nos gustaría que el Betis se quedara entre los béticos, que el día de mañana, yo lo he dicho muchas veces, mis hijos y mis hijas heredarán esto y que además lo vivieran con la pasión que lo viven ahora con sus padres y esto es el deseo que tengo. Espero no, por lo que a mí me respecta no, el día de mañana que yo ya no esté y mis hijos hagan, pues tampoco le puedo yo prohibir que hagan, pero por lo que le estoy inculcando creo que también van a seguir mi misma línea".

"Me gustaría seguir aportando en el Betis, ya son muchos años y llegará un momento para decir adiós y la finalización del estadio puede ser bueno, ya lo plantearemos cuando llegue"

Objetivo principal Haro, acabar Villamarín: "Hombre, a mí me gustaría seguir aportando en el Betis lo que estamos aportando, que es estabilidad, que el Betis siga creciendo, y dentro de lo que es mi tiempo, pues llegar a un momento donde tendré también que decir adiós. No estamos todavía en ese momento, pero bueno, ya son muchos años, y llegará un momento, la finalización del estadio puede ser un buen momento, ya nos lo plantearemos cuando llegue".

Pensar en dar un paso al lado: "Ya lleva uno mucho tiempo en esto. Yo creo que también, a veces, pecamos de intentar decirle a los béticos lo que tienen que hacer. Y es normal, o sea, el que va al fútbol vive con pasión su equipo y tiene una derrota inesperada o dolorosa, pues es normal que se exprese como quiera. Claro, esa es la ilusión que no deben de perder y además hacen bien en exigir dentro de las limitaciones que tenemos. Por eso decía que ahora sí me parece bien que se exija y que tengamos que estar en Europa. Lo que no me parecía bien, no por la afición, sino por el entorno en general, es que se exigiera que un Betis con 60 millones de presupuesto tuviera que competir por estar en Champions. No tenía ningún sentido, era una gana de estar crispado y de crearte una exigencia que no te lleva a ningún lado".