Oficial: Fran García, segundo fichaje confirmado del Betis tras pasar reconocimiento médico

El segundo fichaje del Real Betis Balompié ya está confirmado. Fran García se unirá próximamente a sus compañeros en Alemania para comenzar la pretemporada y trabajar a las órdenes de Manuel Pellegrini. En las últimas horas, los flecos pendientes y la operación ha avanzado, y el lateral zurdo del Real Madrid ha volado a Sevilla para llegar a la Ciudad Deportiva Luis del Sol y rubricar un acuerdo que lo mantendrá como verdiblanco hasta 2030 por 3 millones de euros más dos en variables.

Su incorporación, tras pasar reconocimiento médico, responde a una de las prioridades marcadas por el club, como dejó claro Ángel Haro, para este verano: elevar el nivel del carril zurdo, una posición que en Heliópolis consideraban clave tras el bajón de rendimiento de los últimos refuerzos en esa demarcación.

Tal y como ha podido saber El Correo de Andalucía, Fran García se incorporará este jueves por la tarde a la concentración del Betis en Alemania, donde volará acompañado de emisarios béticos. Antony, en principio, llegará el próximo martes.

Fran García, nuevo lateral izquierdo del Betis hasta 2030

La operación se ha cerrado después de varias jornadas de negociación entre el Betis y el Real Madrid. Ramón Alarcón ya estuvo en Madrid en pleno mercado, en una visita en la que desde el club verdiblanco se mantuvo la prudencia sobre el estado de las conversaciones. El principal punto pendiente estaba en las condiciones de salida del futbolista, ya que al Real Madrid todavía le quedaba un año de contrato con Fran García y no quería desprenderse de él a cualquier precio.

Finalmente, las partes han terminado de encajar los parámetros de la operación y el jugador ha firmado con el Betis, que se hace con un refuerzo de presente y futuro para Manuel Pellegrini. Fran García era un perfil muy valorado por la dirección deportiva por su experiencia en Primera División, su recorrido ofensivo y su capacidad para competir de inmediato en una temporada exigente, marcada además por el regreso del Betis a la Champions League 21 años después. 3 millones de euros más dos en variables será la cifra final de Fran García. Además, será el 100% de los derechos del jugador con una plusvalía futura para el Real Madrid del 50%, tal y como avanzó Diario de Sevilla.

Su salida del Real Madrid se aceleró tras la llegada de José Mourinho al banquillo blanco y el fichaje de Marc Cucurella, movimientos que reducían claramente su protagonismo en el equipo madridista. El propio jugador pidió salir este verano en busca de minutos y continuidad. Aunque semanas atrás en Heliópolis veían la operación "inaccesible", el avance del mercado y el cambio de escenario en el Real Madrid terminaron abriendo la puerta.

El Betis también ha logrado imponerse a otros clubes interesados, entre ellos el AC Milan y el Bayer Leverkusen, que había seguido de cerca la situación del lateral. Con su fichaje ya firmado, el de Bolaños de Calatrava aportará experiencia europea a un Betis que necesita equilibrar una plantilla carente del nivel requerido para la máxima competición continental como el lateral izquierdo.