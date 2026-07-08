Todos los detalles de la pretemporada del Betis de Pellegrini: la preparación para la Champions League pasará por Alemania, Sevilla, Marbella e Irlanda

El Real Betis Balompié empezará este miércoles 8 de julio tras poner fin a la segunda jornada de reconocimientos médicos en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Al mediodía volará la expedición bética hasta Alemania para concentrarse en el Hotel-Residence Klosterpforte, situado en Renania del Norte-Westfalia, lugar al que no irán de inicio cinco jugadores clave del conjunto de Manuel Pellegrini como Lo Celso, Cucho, Fidalgo, Abde y Antony, llegando este último a final de semana.

El grupo inicial estará formado por varios jugadores del primer equipo, entre ellos Álvaro Valles, Pau López, Bellerín, Bartra, Llorente, Natan, Marc Roca, Fornals, Deossa, Roro Riquelme e Isco, además de Guilherme, Petit, Losada y varios canteranos: Óscar Masqué, Emmanuel N'Goran, Carlos de Roa, Iván Corralejo, Gnangoro Bouare, Rica Fúnez, Borja Alonso, Kwame Sosu y Rodrigo Marina. Morante y Manu González se unirán más adelante tras disputar el Europeo Sub-19 con España. Facundo Bernal, primer fichaje, también se une desde el primer momento y podría sumarse a dicho stage Fran García si el Betis concreta en las próximas horas su traspaso desde el Real Madrid.

Detalles pretemporada Betis / Real Betis Balompié

Todos los detalles del verano del Betis: desde Alemania a Irlanda terminando en Sevilla

El Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini tiene cerrado el plan de trabajo con el que preparará la temporada 2026/27. El conjunto verdiblanco dio el pistoletazo de salida los días 7 y 8 de julio con los tradicionales reconocimientos médicos, antes de poner rumbo a Alemania para completar el primer tramo de la pretemporada.

La plantilla bética se concentrará en tierras germanas con el objetivo de trabajar en un clima más agradable y escapar de las altas temperaturas propias del verano en Sevilla. Ese primer stage finalizará con un amistoso ante el SF Lotte el día 18, que servirá como primera prueba para medir el estado físico del equipo tras los primeros días de entrenamientos. El mismo día volverá el equipo a Sevilla.

A la vuelta de Alemania, el Betis continuará acumulando minutos en Andalucía. El 20 volverá a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, donde estará hasta el 25. En ese periodo participará en la LVII edición del Trofeo Colombino, donde se enfrentará al Recreativo de Huelva el 22, y apenas unos días después, el 25 de julio, el equipo visitará el estadio de Los Cármenes para disputar el Trofeo Ciudad de Granada frente al Granada CF.

Tras un día de descanso, la preparación seguirá posteriormente con una segunda concentración en Marbella entre el 27 de julio y el 1 de agosto. Durante esa estancia en la Costa del Sol, el equipo de Pellegrini afrontará un test de mayor nivel competitivo ante el Olympique de Lyon. El encuentro está fijado para el 29 de julio y se disputará en La Línea de la Concepción.

Nuevamente, tras un breve paso por Sevilla, el Betis se marchará fuera de España, volando hasta Dublín, capital de Irlanda, el día 3 de agosto, quedándose allí cuatro días para seguir evitando el calor peninsular. Allí los verdiblancos disputarán uno de los partidos más atractivos del verano. El 5 de agosto se medirán al Arsenal en un amistoso internacional de primer nivel.

El cierre de la pretemporada llegará en Sevilla, con la presentación oficial del equipo ante su afición. El sábado 8 de agosto, a partir de las 20:30 horas, el Estadio de La Cartuja será escenario del último amistoso de preparación frente al AFC Bournemouth, equipo de la Premier League. Para este encuentro, el club ha informado de que los abonados deberán retirar previamente su entrada a través de la web oficial. El acceso no será directo con el carnet, ya que será necesario abonar 1,50 euros en concepto de gastos de gestión. Esta decisión ha generado una notable polémica entre los aficionados béticos en redes sociales.