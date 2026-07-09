Ángel Haro rompe una lanza a favor de la RFEF de Louzán: "Antes llamar a la Federación era prácticamente ser un hereje, ahora te escuchan y te explican"

El presidente del Real Betis Balompié, Ángel Haro, dio una larga entrevista el pasado martes en la que repasó toda la actualidad verdiblanca, desde la situación de Dani Ceballos a la necesidad de refuerzos en parcelas concretas, pasando por las obras del nuevo Benito Villamarín o por el diálogo con Manuel Pellegrini a la hora de tomar decisiones en el mercado.

Otro de los temas que tocó el dirigente bético fue sobre las reuniones con los árbitros, con el comité o con la Federación, todo ello a causa de las irregularidades diarias en el uso del VAR. Ante ello, Ángel Haro reconoció que con la llegada de Rafael Louzán a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol todo ha mejorado y tildando que antes si ibas a preguntar eras "prácticamente un hereje".

El cambio con la RFEF desde la llegada de Louzán

Ángel Haro quiso romper "una lanza a favor" de la Real Federación Española de Fútbol desde "la llegada de Rafael Louzán" al ser preguntado por esas reuniones periódicas que se mantienen cuando los clubes entienden que algo no funciona como debe o cuando ocurren errores arbitrales groseros: "Ha habido un cambio sobre todo en que los clubes tenemos reuniones periódicas. El Betis está en esas en esas reuniones periódicas donde se habla, también veo a Fran Soto (presidente del CTA) en una predisposición muy positiva a escuchar que eso es lo importante, que ha habido épocas donde no podías ni llamar a la Federación, y si llamabas a la Federación pues prácticamente eras un hereje".

Prosiguió el presidente del Betis recalcando que "ahora mismo te escuchan y te explican. Uno lo que quiere es que cuando se producen errores, si esos errores son errores humanos, que haya consecuencias si son errores muy graves y por lo menos que te den explicaciones. Entonces, yo sí estoy contento de cómo va evolucionando al menos la relación entre clubes y el sector arbitral".

Héctor Bellerín habla con el árbitro del partido durante el encuentro correspondiente a la novena jornada de LaLiga EA Sports que disputan hoy sábado Villarreal y Betis en el estadio de La Cerámica / Andreu Esteban / EFE

Cómo está el Betis valorado a la hora de los repartos con Federación, liga y televisiones

Ángel Haro valoró la posición del Betis a la hora de los repartos con Federación, Liga y televisiones, especialmente en lo relacionado con los derechos audiovisuales. El presidente verdiblanco considera que el club está bien situado, "pero yo creo que tendría que estar mejor. Esto es una reivindicación que tengo histórica con la Liga. Creo y así me lo han reconocido, que los derechos internacionales no se miden bien, estamos en un momento donde cualquiera tiene su teléfono móvil tres o cuatro guías, y aquí creo que la, tenemos que aplicarla porque depende muchísimo de cuándo te pongan el partido, no es lo mismo que te pongan un partido que si el 20-25% de la audiencia internacional es en China y te ponen en todo año, en un horario donde en China no te ven, pues te están mermando un 25% de los ingresos internacionales".

En ese sentido, insistió en que la medición de esos ingresos debe ajustarse mejor a la realidad de las audiencias internacionales: "Los ingresos internacionales los tenemos que medir mucho mejor y en ese sentido creo que el Betis sale perjudicado, pero lógicamente por clasificación y por lo que son los derechos nacionales ahí están muy bien, muy bien situados".

Ángel Haro ante los medios antes de partir para Kosice en la previa de Conference League / Álex Mérida

Más allá del caso concreto del Betis, Haro amplió la reflexión al modelo global de reparto de ingresos en el fútbol: "El tema de los repartos de ingresos en el fútbol es algo que algún día los clubes a nivel mundial se pondrán de acuerdo".

El presidente bético defendió que los clubes son quienes sostienen gran parte de la estructura del fútbol y, por tanto, deberían tener un mayor peso en el reparto de lo que genera la industria: "No tiene sentido que si hacemos un reparto de todo lo que genera el mundo del fútbol, no creo que más del 60-70% de todos esos ingresos caigan en los clubes de fútbol y realmente somos los que mantenemos los estadios, fichamos los jugadores, pagamos los salarios. Nosotros mantenemos los artistas y luego la mayoría de clubes subsisten con unas cuentas de resultados muy exiguas o a base de mecenas y perricos que van poniendo recursos dentro del club".

Por último, Haro concluyó con una reflexión sobre la sostenibilidad del modelo actual: "Yo creo que esto da para una reflexión profunda, pero en algún momento el mundo del fútbol tendrá que darse cuenta que así no es sostenible".