El Betis de Pellegrini arranca la pretemporada en Alemania con Fran García al caer

El Real Betis Balompié ya ha comenzado su pretemporada. Hasta Alemania volaron en la tarde del pasado miércoles 28 jugadores del primer equipo y del filial y esta mañana ya ha sido cuando se han ejercitado en el Hotel-Residence Klosterpforte, enclave en el que se concentrarán hasta el próximo 18 de julio. Un primer stage alejado del calor, con multitud de jugadores del Betis Deportivo y con Facundo Bernal como primer fichaje entre los presentes, todo ello a la espera de que Fran García llegue en unas horas y Antony lo haga a comienzos de la próxima semana.

El conjunto verdiblanco trabajará durante los próximos días lejos de las altas temperaturas de Sevilla, en un entorno habitual para concentraciones estivales y con el objetivo de empezar a construir la base física y táctica del nuevo curso. Una charla de Manuel Pellegrini marcó el inicio de una pretemporada en Marienfield en la que los menos habituales, los que regresan de cesión y los canteranos que han viajado buscarán ganarse un hueco o encaminar su futuro antes del comienzo liguero.

Relación de jugadores del Betis en el stage de Alemania Porteros: Pau López, Valles y Guilherme. Defensas: Masqué, Bellerín, Ángel Ortiz, Bartra, Natan, Llorente, Valentín, Emmanuel, Junior y De Roa. Se unirá Fran García a la nómina en las próximas horas. Centrocampistas: Gnangoro, Facundo Bernal, Fornals, Roca, Isco, Corralejo, Rica, Losada y Deossa. Delanteros: Petit, Borja Alonso, Marina, Sosu, Roro Riquelme y Pablo García.

Fran García llegará esta tarde y Pellegrini trabaja sin seis puntales del primer equipo

La principal novedad de las próximas horas debe ser la incorporación de Fran García. El lateral del Real Madrid, que este miércoles ya estuvo en la Ciudad Deportiva Luis del Sol y conoció a la plantilla antes de que el grupo viajara a Alemania, es esperado esta tarde en la concentración bética una vez se cerraron los últimos flecos de la operación. Su llegada permitirá a Pellegrini contar desde el inicio del stage con una pieza llamada a reforzar el costado izquierdo.

No viajaron de inicio futbolistas importantes como Aitor Ruibal, Lo Celso, Cucho Hernández, Álvaro Fidalgo, Abde Ezzalzouli y Antony. El atacante brasileño está previsto que vuele el próximo martes, mientras que Aitor Ruibal permanece en Sevilla terminando su recuperación.

El stage alemán se prolongará hasta el 18 de julio, fecha en la que el Betis disputará su primer amistoso de la pretemporada ante el SF Lotte. Ese encuentro servirá como primera prueba para medir el estado físico del equipo después de los primeros días de carga de trabajo. Ese mismo día, la expedición verdiblanca regresará a Sevilla.