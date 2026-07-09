Las primeras palabras de Fran García como jugador del Betis: "Genera mucha ilusión como jugador, estoy contento de compartir la alegría de la Champions y disfrutarla"

Fran García ya es oficialmente el segundo fichaje confirmado del Betis tras superar el reconocimiento médico y firmar hasta 2030. El lateral izquierdo llega procedente del Real Madrid por 3 millones de euros más 2 en variables, con el Betis adquiriendo el 100% de sus derechos, aunque el Madrid se guarda un 50% de una futura plusvalía. El jugador se incorporará este jueves por la tarde a la concentración verdiblanca en Alemania para ponerse a las órdenes de Manuel Pellegrini.

La operación se desbloqueó tras varias jornadas de negociación con el Real Madrid, donde Fran García tenía solo un año más de contrato. Su salida se aceleró por la llegada de José Mourinho al banquillo blanco y el fichaje de Marc Cucurella, que reducían sus opciones de jugar. Además, el Betis se impuso a otros clubes interesados como AC Milan y Bayer Leverkusen. El club verdiblanco valora su experiencia en Primera División, su recorrido ofensivo y su capacidad para competir de inmediato en una temporada marcada por el regreso del Betis a la Champions League 21 años después.

Fran García, "contento de compartir la alegría de la Champions en el Betis y disfrutarla"

En sus primeras declaraciones como nuevo jugador del Betis, Fran García destaca que su llegada al conjunto verdiblanco "era una opción muy buena porque seguía estando en España, también el club está en Champions, es una plaza muy buena y muy bonita y la cual te genera mucha ilusión como jugador", mostrándose muy contento de defender la camiseta de las trece barras en la máxima competición continental: "La verdad que contento de poder estar aquí y de poder compartir la alegría, como quien dice, de la Champions y poder disfrutarla".

Álex Mérida

Sobre el Betis, el lateral zurdo de Bolaños de Calatrava subrayó que "Es el conjunto. La ciudad, la afición, el hecho de que el equipo ha crecido muchísimo y que ahora mismo es muy top en España y yo creo que se puede hacer un papel muy bonito en Europa y conseguir objetivos reales".

Por último, en su breve comparecencia en los medios del Betis antes de poner rumbo a Alemania para el comienzo de la pretemporada, Fran García se mostró deseoso de que "llegue prontito ya el comienzo, que estemos ya por allí el día de la presentación y nada, desear que llegue todo bien, que llegue todo en el mejor momento posible de cada papel individual y colectivo y disfrutar de una bonita temporada".