Dani Ceballos, sobre su posible llegada al Betis: “A estas alturas de mi carrera lo único que quiero es jugar y sentirme importante”

Quedan capítulos por contar en el asunto entre Dani Ceballos y el Real Betis Balompié. Tras lograr ese ansiado gesto en la entidad verdiblanca desvinculándose del Real Madrid, ambas partes negocian una llegada del utrerano que, parecía que se iba a resolver en los primeros coletazos del mercado de fichajes para que iniciara la pretemporada a las órdenes de Manuel Pellegrini. Sin embargo, todo hace indicar que será una operación que se irá cociendo a fuego lento.

En medio de las reuniones mantenidas en Madrid con Ceballos y Fran García -ya fichado-, con Ramón Alarcón incluso siendo cazado por este periódico, el exjugador del Madrid y canterano del Betis ha llegado a Sevilla en AVE desde Madrid esta tarde pasadas las 16:30 horas, tal y como pudo constatar El Correo de Andalucía.

Dani Ceballos: "Quiero sentirme importante"

Fue tajante Dani Ceballos en declaraciones para El Correo de Andalucía al ser captado en la estación de Santa Justa de Sevilla llegando desde Madrid en AVE: "Ya hemos hablado, lo único que quiero es jugar y sentirme importante; todo lo demás, a estas alturas de mi carrera deportiva, es totalmente secundario".

Preguntado por el Betis, el utrerano se limitó a responder con un escueto, pero significativo, "todo bien con el Betis". El canterano de Heliópolis, viene a pasar unos días a descansar, a ver a mis abuelos, a mi familia y lo que me preocupa es el nacimiento de mis dos niñas".

Ángel Haro rebajó la euforia sobre la posible llegada de Dani Ceballos al Betis

"Es un magnífico jugador. No sería buen jugador si no está el tiempo que ha estado en el Real Madrid. Para que venga a un equipo cualquier jugador se tiene que dar unas condicionantes, que el director deportivo y el entrenador lo quieran, que económicamente encaje, que encaje en la filosofía del club o en los esquemas del jugador. Hay más condicionantes que no se cumplen hoy por hoy. Las circunstancias van evolucionando, pero con las circunstancias actuales, Dani no es una realidad para el Betis".

"Lo que no quiero es tomar decisiones que si luego no estamos en Champions, que puede pasar, que no sean mochilas para el club. Ahora mismo no es una realidad que Dani pueda venir al Real Betis Balompié. No quiere decir que no pueda venir, todo va evolucionando", concluyó sobre Dani Ceballos el presidente bético.