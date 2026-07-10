José León, expresidente del Betis, fallece a los 91 años

José León Gómez, expresidente del Real Betis Balompié, ha fallecido durante la madrugada de este viernes 10 de julio a los 91 años. El empresario de Dos Hermanas ocupó la presidencia de la entidad en tres periodos distintos y permaneció estrechamente vinculado a la vida institucional del club durante cerca de cuatro décadas.

Nacido en la localidad nazarena el 26 de febrero de 1935, la trayectoria de José León en los órganos de gobierno del Betis comenzó durante la temporada 1967-68, cuando se incorporó a la junta encabezada por Julio de la Puerta como vicecontador. Tras la dimisión del presidente en febrero de 1969, asumió provisionalmente el mando del club hasta la asamblea celebrada en julio de aquel año, en la que José Núñez Naranjo fue proclamado nuevo máximo dirigente.

León continuó formando parte de la entidad durante el mandato de Núñez Naranjo. Hasta junio de 1973 ejerció como vicepresidente primero en un periodo marcado por el fortalecimiento de las cuentas y la progresión deportiva del equipo.

Su siguiente etapa en los despachos verdiblancos comenzó en junio de 1979. La victoria electoral de Juan Mauduit le permitió regresar a la vicepresidencia primera y convertirse en una de las figuras de mayor peso de aquella directiva. Permaneció junto a Mauduit durante todo su mandato, que concluyó en junio de 1983.

Su siguiente regreso se produjo en 1989, formando parte de la directiva encabezada por Hugo Galera después de la salida de Gerardo Martínez Retamero. Desempeñó labores de contador y vocal y tuvo una participación relevante en la llegada al club de Manuel Ruiz de Lopera. La transformación del Betis en sociedad anónima deportiva, consumada en junio de 1992, abrió un nuevo capítulo en su carrera institucional. José León se convirtió entonces en el primer presidente del Consejo de Administración y mantuvo el puesto hasta abril de 1996.

Una década más tarde volvió a asumir la presidencia, función que desempeñó hasta 2010, en unos años marcados por la crisis institucional, la administración judicial y el intento de venta del paquete accionarial a Luis Oliver. Jaime Rodríguez Sacristán fue su sucesor.

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Tras abandonar definitivamente el Betis en 2010, se alejó de la primera línea pública y centró su vida en su familia y en sus negocios del sector aceitunero. Siempre mantuvo una fuerte vinculación con Dos Hermanas y continuó siguiendo con atención la actualidad del club verdiblanco.