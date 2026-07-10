Manu González: "Prefería ser el tercer portero del Betis antes que jugar en otro equipo"

Manuel González Pallarés (Isla Mayor, 2007) solo tiene en mente levantar el Europeo sub-19 el sábado ante Alemania. “Concentrado en la final, todos queremos lo mismo”, responde al otro lado del teléfono al atender a El Correo de Andalucía desde Gales, donde se disputa el torneo. Llegó al Real Betis en 2022 para ser suplente en el Cadete. Ahora, lidera la generación 2007 del club y es uno de los porteros más prometedores del país, aunque es sincero: “Lo he soñado, pero no me esperaba vivir todo esto”.

P: ¿Con más nervios o con más ilusión de cara a la final del sábado?

R: Yo creo que más ilusión que nervios. Pero también hay un poquito de nervios.

P: ¿Cómo se explica el éxito de este Europeo Sub-19? Después de lo que vivió esta generación en el Sub-17 hace dos años (eliminada en fase de grupos), ¿cómo se explica esa evolución?

R: Yo creo que no tiene mucha explicación. Trabajo. Al final pasamos mucho tiempo juntos y somos el mismo grupo. Muchos de los que estamos aquí ya repetimos y estuvimos también en el Sub-17. Pasó lo que pasó ese año, pero ahora hay mucha madurez, mucho trabajo y hemos desarrollado todo a un nivel muy alto.

P: Este año has sido campeón de la Copa del Rey Juvenil, te has consolidado como portero del Betis Deportivo y has estado en dinámica de primer equipo siendo aún juvenil. ¿Qué más se le puede pedir a esta temporada?

R: Ponerle la guinda al pastel y terminar el sábado siendo campeones de Europa. Como te he dicho, en el Betis ha sido una temporada buena, quitando el descenso del Betis Deportivo. Pero ya dije el otro día que no es algo malo, sino cosas que pasan y de las que hay que aprender.

P: Pasas del juvenil al primer equipo, después a la Selección ¿Cómo se viven esos día a día cuando pasas a entrenar con el primer equipo?

R: Lo más importante es darle naturalidad a todo. Al final estás donde te mereces gracias al trabajo de cada uno. Del Betis Deportivo al primer equipo la diferencia es que la calidad asciende, porque ya estás hablando de jugadores de muy alto nivel. Y aquí, en la selección, te juntas con los mejores de tu edad, con gente que tiene muchísima calidad, muy buenas rutinas, muy disciplinados y que se cuidan mucho. Con Pellegrini siempre hay muy buen rollo, nos trata bien a todos y no discrimina a nadie.

P: Después del Europeo Sub-19 llega una cita especial como es la pretemporada con el primer equipo. ¿Cómo afrontas esa experiencia?

R: Ya la hice el año pasado, pero siempre la afrontas con ilusión. Además, ya hay compañeros allí viviéndola también, así que estoy con muchas ganas de llegar y empezar otra vez la temporada.

Los béticos Manu González y Morante. / El Correo

P: Estás viviendo todas estas etapas con Morante, que también está haciendo una temporada espectacular y lleva cuatro goles en este torneo. ¿Habláis mucho de todo lo que estáis viviendo?

R: Sí. El otro día reflexionábamos sobre nuestras cosas y comentábamos que los dos hemos cambiado mucho. Hemos pasado de ser unos niños a empezar a llamarnos hombres, aunque todavía nos quedan muchas cosas por aprender. Y sí que es verdad que ha dado la casualidad de que estoy viviendo muchas cosas con él.

P: Parece que te estás ganando el estatus de tercer portero de un Betis de Champions. ¿Qué esperas de la próxima temporada?

R: Ahora mismo ese tema no lo estoy teniendo mucho en cuenta porque llevamos un mes aquí concentrados y estamos totalmente focalizados en el sábado. Siempre hemos ido partido a partido. Eso ya se verá y lo decidirán los de arriba.

Llevo dos años trabajando con psicólogos. Mi objetivo esta temporada es seguir disfrutando de lo que hago

P: Estando centrado en el Europeo, también se sueña con el futuro. ¿Cuál es ahora mismo tu gran sueño?

R: Mi sueño sería jugar un Mundial. Ahora que estoy aquí representando a España, cada vez que suena el himno sientes algo por dentro que no sientes nunca. Son cosas muy bonitas que vive muy poca gente. Mi sueño sería ganar un Mundial con España.

P: Mucha gente te considera uno de los porteros con más proyección de tu generación. ¿Cómo se gestiona esa expectativa?

R: Yo creo que se me denomina así no por nada, sino porque hay mucho trabajo detrás. Llevo dos años trabajando con psicólogos y aprendiendo todos los días. Mi objetivo esta temporada es seguir disfrutando de lo que hago, seguir aprendiendo como hago cada día y seguir creciendo. Soy muy joven todavía.

P: ¿Qué significa para ti triunfar?

R: Triunfar, para mí, es tener a tus familiares y a las personas que quieres cerca de ti y que nunca les falte de nada. Mi objetivo en esta vida es darle de todo a mis padres y a mi familia.

Manu González, un muro con la Sub-19 El guardameta del Real Betis se ha consolidado como el dueño de la portería de la Selección Española sub-19 durante el Europeo que se disputa en Gales. Titular en los tres encuentros disputados hasta la fecha, Manu González mantiene su portería a cero y todavía no ha encajado ningún gol en el torneo. Su seguridad bajo palos ha sido una de las claves del pleno de victorias de España en el campeonato, confirmando el gran momento de forma que atraviesa tras una temporada sobresaliente entre el Juvenil A y el Betis Deportivo.

P: A pesar de tu edad, te has convertido en un referente para muchos porteros de la cantera. ¿Cómo se lleva pasar de ser una promesa a convertirse en una realidad?

R: Todavía no lo he experimentado mucho porque aún no ha terminado la temporada. Pero creo que lo que más me beneficia es que soy una persona muy transparente, no me creo nada y soy el ejemplo de que con trabajo puedes conseguir cualquier cosa.

Les decía a mis padres que prefería ser el tercer portero del Betis en Cadete, aunque no jugara mucho

P: Desde que llegaste al Betis en edad cadete, ¿qué consejo recuerdas especialmente?

R: Mi entrenador de entonces, Rafa Tellado, que hoy es muy buen amigo mío, siempre me decía: "Constancia, martillo pilón. Las oportunidades llegan y cuando lleguen tienes que estar preparado". Al final, después de tanto trabajo, llegan las oportunidades y, si las aprovechas, puedes hacerte tu hueco.

P: ¿Te imaginabas vivir todo esto?

R: A esta magnitud quizá no, pero siempre he soñado. Cuando me llegó la oportunidad de venir al Betis también podía haber ido a otro equipo que estaba en la misma categoría. Hablándolo con mis padres, les decía que prefería ser el tercer portero del Betis en Cadete, aunque no jugara mucho, antes que ir a otro sitio donde fuera a jugar más. Yo quería el Betis, competir con quien fuera y trabajar. Al final han llegado las cosas.

P: ¿Qué aspiraciones te marcas de cara a esta nueva temporada en el Betis?

R: Llegar todos los días con una sonrisa a los entrenamientos, aprender de los compañeros que tengo, que son de élite. Al fin y al cabo no es lo mismo el golpeo de un jugador de Primera División que el de otra categoría. Quiero hacer muchas amistades, seguir creciendo, seguir sumando y no cansarme nunca de lo que me gusta.