El Betis pedirá aplazar su debut en Liga ante el Valencia por la presencia de Lo Celso en el Mundial

El Real Betis solicitará el aplazamiento de su partido de la primera jornada de Liga ante el Valencia CF, previsto para los días 15 o 16 de agosto en Mestalla, por la presencia de Giovani Lo Celso en las semifinales del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con Argentina.

El club verdiblanco se acogerá al convenio entre AFE y LaLiga, que permite a los equipos con futbolistas implicados en las rondas finales del Mundial pedir el retraso de sus encuentros de la primera jornada. En ese caso, el partido podría disputarse en la última semana de agosto, el miércoles 26 o el jueves 27, entre la segunda y la tercera jornada del campeonato.

Fuentes cercanas al Betis confirman que la entidad tiene previsto hacer uso de esta prerrogativa por expreso deseo de Manuel Pellegrini. El técnico chileno considera que esa semana extra de pretemporada puede ser clave para ajustar la preparación del equipo antes del estreno liguero.

El posible aplazamiento no solo beneficiaría a Lo Celso, sino también a los otros mundialistas verdiblancos. Fidalgo, con México, y Cucho Hernández, con Colombia, cayeron eliminados en octavos de final y también tendrán que incorporarse de forma progresiva al trabajo del grupo.

Además, Pellegrini sigue pendiente de la evolución física de dos piezas importantes en ataque. Abde Ezzalzouli y Antony dos Santos, llamados a ser titulares en las bandas, se recuperan de sus respectivas molestias de rodilla y pubis, por lo que el retraso del debut permitiría ganar tiempo para mejorar su estado de forma.

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El Betis se suma así a otros clubes que también podrán solicitar el aplazamiento de su primera jornada por el mismo motivo, entre ellos Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club, Real Madrid, Real Sociedad, Celta y Osasuna.