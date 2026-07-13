Real Betis Balompié
El Betis anuncia la ampliación de contrato de José Antonio Morante hasta 2030
El extremo de La Puebla del Río finalizaba contrato en 2028 y amplía su vinculación con el club tras consolidarse como una de las grandes promesas de la cantera verdiblanca
El Real Betis Balompié ha anunciado la renovación de José Antonio Morante hasta 2030. El extremo, una de las figuras más destacadas de la cantera verdiblanca, amplía así su vinculación con la entidad después de completar una temporada de notable crecimiento. Hasta la fecha, el de La Puebla del Río tenía contrato hasta 2028, ampliando dos años más.
Nacido en La Puebla del Río el 28 de junio de 2007, Morante llegó a la cantera bética en edad juvenil y no tardó en convertirse en uno de los futbolistas con mayor proyección de Los Bermejales. Su rendimiento le permitió dar el salto al Betis Deportivo y debutar la pasada campaña con el primer equipo en un encuentro de la UEFA Europa League.
Morante, renovado hasta 2030
El atacante fue uno de los nombres propios del fútbol formativo verdiblanco durante el curso 2025/26. Morante anotó siete goles con el filial y otros siete con el Juvenil División de Honor, además de proclamarse campeón de la Copa del Rey Juvenil, competición en la que resultó decisivo con un gol y una asistencia en la final.
El extremo también formó parte del equipo que conquistó la Copa de Campeones en 2025, confirmando su peso dentro de una generación de jóvenes talentos en la que el Betis tiene depositadas grandes expectativas.
Con esta renovación hasta 2030, el club asegura la continuidad de uno de sus canteranos más prometedores y refuerza su apuesta por el desarrollo de futbolistas formados en la casa.
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