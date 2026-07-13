Robson pone fin a su etapa en el Real Betis: la intrahistoria de un fichaje prometedor que nunca llegó a debutar

La etapa de Robson Fernandesen el Real Betis ha llegado a su fin antes incluso de comenzar. El central brasileño regresará a su club de origen después de que ambas partes hayan decidido no prolongar su vinculación, poniendo punto final a una operación que despertó una gran expectación, pero que nunca llegó a trasladarse al terreno de juego. La decisión, adelantada por Talento Base, se produce tras una reunión entre el entorno del futbolista y el club verdiblanco en la que finalmente se optó por separar sus caminos.

El pasado viernes, representantes del futbolista y del Real Betis mantuvieron una reunión para estudiar la continuidad del defensor. Durante el encuentro, el entorno del jugador solicitó una serie de garantías deportivas, entre las que estaba realizar parte de la pretemporada con el primer equipo y acumular entrenamientos a lo largo de la temporada bajo las órdenes de Manuel Pellegrini. Ninguna de las partes salió satisfecha de aquella conversación y ambas entendieron que lo mejor era poner fin a la relación.

Antes de llegar a esa decisión, el Betis había apostado por ampliar la cesión durante una temporada más para que Robson iniciara el curso desde el primer día y pudiera demostrar su nivel. También existía la posibilidad, según adelantó Talento Base, en ejecutar la opción de compra de cuatro millones de euros para buscar una venta inmediata durante este mismo mercado estival. Finalmente, el club ha decidido no asumir ese riesgo y ya negocia una rescisión amistosa con Palmeiras, entidad a la que regresará el futbolista y donde está muy bien considerado.

Los problemas burocráticos impidieron su debut con el Betis Deportivo

El desenlace pone fin a una operación que nació con enormes expectativas. El Betis incorporó a Robson durante el pasado mercado invernal procedente del Palmeiras mediante una cesión con opción de compra, convencido de que se trataba de una de las mayores promesas del fútbol brasileño en su posición.

Sin embargo, los problemas con la documentación y la obtención del visado retrasaron durante semanas su llegada a Sevilla. El central no pudo incorporarse a la disciplina verdiblanca hasta el tramo final de la temporada, cuando el Betis Deportivo afrontaba las últimas jornadas del campeonato con el objetivo de asegurar la permanencia en Primera Federación.

Ese retraso terminó siendo decisivo. Cuando Robson se puso a las órdenes de Dani Fragoso apenas restaban siete para finalizar la competición y el técnico optó por mantener el bloque que se estaba jugando la continuidad en la categoría. El brasileño no llegó a disputar ningún minuto con el filial y se quedó sin la oportunidad de demostrar sobre el césped el potencial que había convencido a la dirección deportiva verdiblanca.

La confianza de Fajardo en Robson: "Es un central con muy buena pinta"

La apuesta del Betis por el defensor respondía a una estrategia cada vez más habitual en la cantera heliopolitana: adelantarse al mercado incorporando jóvenes talentos internacionales antes de su explosión definitiva. En el club existía un importante convencimiento sobre el margen de crecimiento de Robson, considerado un futbolista con condiciones para dar el salto al fútbol profesional. Incluso Fajardo valoró su fichaje como "un perfil que nos ilusiona mucho. Es un jugador que estamos convencidos que puede dar muchas alegrías a corto y largo plazo. Es un central con muy buena pinta"

Era internacional con Brasil en categorías inferiores y había acumulado más de 90 partidos con el conjunto sub-20 de Palmeiras. Su versatilidad le permitía actuar tanto en ambos perfiles de la defensa como en el mediocentro defensivo.

Su perfil destacaba especialmente por la calidad en la salida de balón, la fortaleza física, el liderazgo y su dominio del juego aéreo, unas cualidades muy cotizadas en el fútbol actual. El Betis logró adelantarse en su día a otros clubes europeos interesados en su situación y, durante los últimos meses, el Zenit de San Petersburgo también siguió de cerca su evolución.

Sin embargo, los problemas administrativos terminaron condicionando por completo una incorporación que nunca llegó a despegar. Robson abandona Sevilla sin haber podido vestir la camiseta verdiblanca, dejando la sensación de una apuesta que ni el futbolista ni el club tuvieron la oportunidad de comprobar sobre el terreno de juego.