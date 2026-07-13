Valentín Gómez analiza futbolísticamente a Facundo Bernal: "Se nota que tiene calidad, es alto y abarca mucho campo"

Valentín Gómez fue uno de los fichajes del Real Betis Balompié en la pasada temporada. El central ex de Vélez Sarsfield participó en 41 partidos entre Liga, Europa League y copa del Rey, disputando casi 1.900 minutos en el torneo doméstico y más de 600 en el viejo continente. Tras una campaña en la que tuvo que jugar bastante a menudo como lateral zurdo, el zaguero de San Miguel espera seguir ganando protagonismo en el equipo de Manuel Pellegrini y disfrutar la Champions League.

En una entrevista con los medios del club, el argentino, pendiente de la Albiceleste en el Mundial, ha repasado cómo están siendo estos primeros días de pretemporada y qué sensaciones extrae de Facundo Bernal y Fran García, los dos primeros fichajes verdiblancos.

Cómo fueron los días de descanso: "Sí, creo que es importante. Fue una temporada muy larga en lo individual. Llegar a un país nuevo, un nuevo club, un nuevo fútbol, era algo todo nuevo para mí. La verdad que se necesitaba unos días para desconectar un poco, para recargar energía con la familia en Argentina, con los amigos, mi novia, pasar unos lindos días en el país de uno y ya volver con todas las ganas".

Pendiente de Argentina en el Mundial: "Fueron partidos complicados, pero bueno, la verdad que creo que nos paran de demostrar que van por todo, que realmente cuando parece que ya perdieron sacan algo más y siguen ganando. Y bueno, uno como argentino lo llena de orgullo, obviamente".

Real Betis Balompié

Valentín Gómez destaca las instalaciones de Alemania y resalta la importancia de la preparación física

Instalaciones en la concentración en Alemania: "Sí, sí, las instalaciones están muy lindas. La verdad que el complejo me llamó la atención. Hay lugares muy lindos para compartir momentos, para conocer más a los chicos, bueno, a los nuevos, a Facu, para conocer a los juveniles que van subiendo y las instalaciones tanto de la cancha como el gimnasio, la verdad que están muy bien".

Preparación física en los primeros días de pretemporada: "Eso está claro. Creo que la pretemporada es la base. Todo lo que hagamos ahora va a servir para mantener durante el año porque después jugando cada tres días se hace complicado entrenar lo físico, así que hay que aprovechar estos días de pretemporada que tenemos, que son varios, para sacar el máximo provecho posible".

Tres competiciones y vuelta a la Champions: "Es un logro increíble, algo que realmente estamos muy orgullosos de haber podido conseguir, pero bueno, tampoco nos podemos quedar simplemente con eso. Tenemos que tratar de prepararnos de la mejor manera para intentar competir y dar el máximo cada partido que nos toque de la competición y bueno, obviamente que es una alegría inmensa. Imagínate, yo ni en mis mejores sueños estaría jugando la Champions, así que muy contento".

Mentalizados en no dejar de lado LaLiga: "Vamos a ver de la manera que lo plantea el entrenador de cara a lo que viene, pero obviamente que lo que te lleva a jugar la Champions es hacer un buen papel en Liga. Es importante competir a nivel nacional e internacional, así que vamos a ver qué prepara el míster y llevarlo adelante de la mejor manera posible".

Competitividad en la plantilla: "Los entrenamientos son siempre al máximo. Obviamente que hay muchísimos jugadores en cada posición que son muy buenos. Realmente es un privilegio poder entrenar con ellos y tratar de aprender lo máximo posible de cada uno y tirar todo para el mismo lado. Creo que es lo más importante".

Facundo Bernal, durante el primer día de pretemporada del Betis en Alemania / Real Betis Balompié

Valentín Gómez valora los fichajes de Facundo Bernal y Fran García

Fichaje de Facundo Bernal: "La forma de ser de él creo que es un buen chico, es una buena persona y después futbolísticamente se nota que tiene calidad, es alto, abarca mucho mucho campo y ojalá que él sea muy feliz acá y que sea lo mejor para el club, para él y todas sus familias".

Llegada de Fran García: "Creo que el Real Madrid obviamente no hace falta ni decir lo que es y que venga un jugador de ese calibre a competir con nosotros. Obviamente que es algo muy lindo, como te decía antes, se suma a una lista de grandes jugadores que uno trata de aprender, de mirar, de ver cómo se comportan en los entrenamientos o su día a día. Bienvenido sea que sea un jugador tan bueno como él esté con nosotros".

Más de 1.800 minutos en 28 partidos en su primera temporada: "Sí, obvio. No me lo esperaba, la verdad, capaz de jugar tantos partidos. Pero bueno, tuve la oportunidad, me preparé para ese momento y cuando llegó creo que la supe aprovechar. Me tocó jugar mucho de lateral izquierdo también. Es un puesto que casi desconocido para mí porque había jugado en juveniles, pero bueno, la verdad que muy contento de haber podido ayudar al equipo de mi lugar, aportando mi granito de arena para que la temporada salga lo mejor posible y bueno, muy feliz".

Manuel Pellegrini da indicaciones a Valentín Gómez durante el Osasuna-Betis de Liga en El Sadar / Jesús Diges / EFE

Más cómodo como central: "Sí, sí. Puedo jugar de lateral, me gusta, lo disfruto, pero donde más cómodo me siento creo dentro de una cancha de posición central, pero bueno, si toca atajar, tendremos que atajar y dar lo mejor".

Reto que se marca en lo personal: "El reto que me marco, por lo menos en lo personal, es mejorar la temporada del año pasado, seguir creciendo, creo que tengo muchas cosas para mejorar, mucho margen y bueno, disfrutar el día a día, estar en un club maravilloso como es el Betis y a pleno".

Qué se marca mejorar: "Creo que es importante ambas cosas, tanto lo individual como el colectivo, si bien yo me puedo preocupar más que nada por las cosas que hago yo, creo que tengo muchas cosas para mejorar, desde posicionamiento, un montón de cosas que pueden aportar cosas positivas a mi juego y desde lo colectivo ya eso se encargará el míster".

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Jugar la Champions en La Cartuja: "Sí, increíble lo de la hinchada, jugar todos los partidos arriba de 55.000 personas es algo increíble, es un mérito muy grande que tiene la gente, porque encima La Cartuja está un poco más lejos del Villamarín, que nos sigan acompañando como lo hicieron este año, que va a ser un año divertido".