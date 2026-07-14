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Real Betis Balompié

El Valencia-Betis de la jornada 1 de Liga, aplazado por el Mundial, ya tiene fecha confirmada

El encuentro entre chés y verdiblancos se disputará el martes 25 de agosto a las 21:00 en Mestalla

Giovani Lo Celso protege el balón ante Thierry Correia durante el encuentro correspondiente a la jornada 12 de LaLiga EA Sports que disputan Valencia y Betis en el estadio de Mestalla

Giovani Lo Celso protege el balón ante Thierry Correia durante el encuentro correspondiente a la jornada 12 de LaLiga EA Sports que disputan Valencia y Betis en el estadio de Mestalla / KAI FORSTERLING / EFE

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Álex Mérida

Álex Mérida

Sevilla

El Real Betis Balompié se estrenará en LaLiga EA Sports el viernes 21 de agosto ante la Real Sociedad al quedar aplazado para el 25 de agosto el duelo en Mestalla ante el Valencia Club de Fútbol. El encuentro, inicialmente previsto para el fin de semana del 15 y 16 de agosto en Mestalla, se disputará finalmente el martes 25 de agosto a las 21.00 horas.

El motivo es que el Betis solicitó el cambio de fecha amparándose en el convenio entre AFE y LaLiga para los clubes con futbolistas que participaron en las últimas rondas del Mundial. La presencia de Giovani Lo Celso con Argentina en semifinales permitió a la entidad verdiblanca retrasar su primer compromiso del campeonato y disponer de más tiempo para preparar el inicio de la temporada.

Giovani Lo Celso celebra tras marcar un gol durante el partido del Grupo J de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 entre Argentina y Jordania, disputado en el Dallas Stadium

Giovani Lo Celso celebra tras marcar un gol durante el partido del Grupo J de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 entre Argentina y Jordania, disputado en el Dallas Stadium / DPA vía Europa Press

La decisión también facilitará la incorporación progresiva de otros internacionales como Álvaro Fidalgo y Cucho Hernández, además de ofrecer más margen a Manuel Pellegrini para recuperar a los jugadores que arrastran problemas físicos y completar la puesta a punto de la plantilla.

Calendario completo de LaLiga EA Sports 26/27

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El aplazamiento provocará que el Betis dispute antes el encuentro de la segunda jornada. Los verdiblancos se estrenarán oficialmente ante la Real Sociedad el viernes 21 de agosto, a las 21.00 horas, y cuatro días después visitarán al Valencia en Mestalla. Posteriormente, el sábado 29 de agosto, jugarán frente al Levante a partir de las 17.00 horas, disputando dos encuentros de forma consecutiva en la capital del Turia.

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Estos son los horarios de Betis en las 3 primeras jornadas de Liga

Real Betis Balompié

  • Jornada 1: Valencia-Betis, martes 25 de agosto, 21.00 horas.
  • Jornada 2: Betis-Real Sociedad, viernes 21 de agosto, 21.00 horas.
  • Jornada 3: Levante-Betis, sábado 29 de agosto, 17.00 horas.

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