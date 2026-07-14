Manu Fajardo renueva como director deportivo del Betis hasta 2030

El Real Betis Balompié ha alcanzado un acuerdo con Manu Fajardo para ampliar su vinculación hasta junio de 2030 como puede adelantar en exclusiva El Correo de Andalucía. La entidad verdiblanca apuesta así por la continuidad del actual director deportivo, una de las figuras principales de la planificación del primer equipo durante las últimas temporadas.

La renovación representa un importante respaldo al trabajo realizado por el dirigente sevillano desde que asumió la máxima responsabilidad de la dirección deportiva. Fajardo llegó al Betis durante el verano de 2023 para ejercer como secretario técnico y, tras la marcha de Ramón Planes, fue nombrado oficialmente director deportivo del fútbol profesional el 19 de febrero de 2024: "Es un privilegio, un honor y un orgullo poder pasar a ser el responsable de la dirección deportiva del primer equipo. Es muchísima responsabilidad al mismo tiempo, porque no es sólo defender en primera línea de la parcela deportiva al Real Betis Balompié, también es defender a mi club, máxime también del motivo de orgullo de poder hacerlo con compañeros de la casa y béticos también en este caso como Álvaro, Miguel u otros compañeros que estarán en un segundo plano", declaró en aquel momento.

El Betis acuerda la renovación de Manu Fajardo hasta 2030 / Real Betis Balompié

Manu Fajardo, renovado hasta 2030

Desde entonces, el ejecutivo ha encabezado la construcción de las diferentes plantillas junto a la comisión deportiva y el cuerpo técnico dirigido por Manuel Pellegrini. Durante su etapa al frente del área han aterrizado en el conjunto verdiblanco futbolistas como Antony o Cucho Hernández, entre otras incorporaciones relevantes.

El club ya había expresado públicamente su satisfacción con el rendimiento de Fajardo. Tanto Ángel Haro como José Miguel López Catalán destacaron en septiembre de 2025 su capacidad de trabajo, su conocimiento de la entidad y su importancia dentro del crecimiento deportivo del Betis. El vicepresidente llegó a definirlo como una persona de club para "muchísimos años".

Su continuidad cobra todavía más importancia después del interés que ha despertado su trabajo fuera de Heliópolis. El nombre del director deportivo verdiblanco fue relacionado recientemente con el AC Milan, que lo contempló como una de las opciones para liderar una remodelación de su estructura deportiva aunque acabó apostando por seguir en el Betis, que ahora lo ratifica hasta 2030 cambiando detalles de su contrato y poniéndole fecha definida como ha podido saber El Correo de Andalucía.

Licenciado en Derecho y formado en materias como gestión deportiva y Big Data, Fajardo inició su trayectoria profesional como agente antes de trabajar en las direcciones deportivas del Alcorcón, Levante y Rayo Vallecano. En 2023 dio el salto al Real Betis, donde ha ido ganando peso dentro del organigrama hasta convertirse en el máximo responsable de la parcela deportiva.

Con esta ampliación hasta 2030, el Betis asegura la continuidad de una de las piezas centrales de su estructura y mantiene una línea de estabilidad en los despachos. Manu Fajardo seguirá liderando la planificación deportiva verdiblanca, con el objetivo de consolidar al equipo en las competiciones europeas y continuar elevando el nivel de la plantilla.

Comunicado del Betis

"El Real Betis Balompié y Manu Fajardo han alcanzado un acuerdo para ampliar la vinculación del director deportivo de Fútbol Profesional hasta el 30 de junio de 2030. Con esta renovación, la entidad reafirma su confianza en el modelo de trabajo que lidera Fajardo, incorporado al Club como secretario técnico en el verano de 2023 y nombrado director deportivo en febrero de 2024.

Desde su llegada, Manu Fajardo ha encabezado la gestión deportiva del primer equipo y la planificación de la plantilla, combinando la búsqueda de la máxima competitividad con una visión estratégica a medio y largo plazo orientada a consolidar un modelo de crecimiento sostenible. En este periodo, el Club ha conseguido objetivos deportivos importantes como la disputa de la final de la Conference League en 2025 o la reciente clasificación para la Champions League.

Bajo su dirección, el área deportiva ha desarrollado una metodología basada en el análisis exhaustivo del mercado, la anticipación, la capacidad de negociación y la identificación de perfiles que respondan tanto a las necesidades deportivas como a la realidad económica del Real Betis.

Tras la firma de su nuevo contrato, Manu Fajardo expresó su satisfacción por continuar al frente de la dirección deportiva:

"Estoy muy feliz, ilusionado y responsabilizado. También muy agradecido al presidente, vicepresidente, CEO, consejo de administración, y por supuesto a todo mi equipo de trabajo, a todos los jugadores que han formado parte del Real Betis en estos últimos tres años y a todos los trabajadores Club, porque trabajando en equipo hemos sido capaces de conseguir hitos muy importantes para la Entidad. Se presenta un año muy ilusionante, vamos a volver a disfrutar de la Champions todos juntos, en familia, junto a nuestra afición, pero también estoy concienciado de que hay que seguir trabajando y dando el 200% en el día a día para que el Real Betis siempre esté a la altura de su afición".

Por su parte, el presidente del Real Betis, Ángel Haro, destacó la profesionalidad del director deportivo tras sellar el acuerdo. "Es un trabajador infatigable y bético. Estamos muy contentos porque no solo es buen profesional, sino que además siente los colores. Estamos encantados de estar con Manu, al menos hasta 2030, pero seguramente serán muchos más años".