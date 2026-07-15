Real Betis Balompié
Diego Conde, el portero del Villarreal por el que negocia el Betis como cedido si se concreta la salida de Pau López al Andorra
El club verdiblanco avanza en la negociación para incorporar al guardameta del Villarreal mediante una cesión por una temporada que podría incluir una opción de compra
¿Quién acompañará a Álvaro Valles en la portería del Real Betis Balompié la próxima temporada? La dirección deportiva verdiblanca, que avanza en la salida de Pau López al Andorra, ya trabaja en la incorporación de un nuevo guardameta y uno de los nombres mejor colocados es el de Diego Conde, futbolista del Villarreal. Según adelanta ElDesmarque, el Betis estudia su llegada mediante una cesión que podría contemplar una futura opción de compra.
El portero madrileño, de 27 años, pertenece al conjunto castellonense desde el verano de 2024, cuando firmó procedente del Leganés después de ser el guardameta menos goleado de Segunda División. En Heliópolis valoran su experiencia en el fútbol español y la posibilidad de incorporarlo sin tener que afrontar un traspaso.
La salida de Pau López, encarrilada al Andorra
La búsqueda de un segundo portero se activa ante la salida de Pau López, que encamina su incorporación al Andorra. El gerundense ha priorizado la propuesta del equipo presidido por Gerard Piqué por cuestiones personales y familiares, principalmente por su cercanía con Gerona, pese a contar también con el interés del Mallorca. Las negociaciones para abandonar el Betis están avanzadas.
Pau estaría dispuesto a renunciar a las dos temporadas de contrato que todavía tiene firmadas, hasta junio de 2028, para facilitar la operación. Su marcha se producirá solo un año después de regresar a Heliópolis y tras disputar 16 encuentros oficiales durante la pasada campaña, antes de que una lesión permitiera a Álvaro Valles asentarse como primera opción.
Con Valles consolidado como titular, el Betis pretende incorporar a un guardameta que ofrezca garantías y pueda competir por minutos en una temporada marcada por la participación en tres competiciones.
Diego Conde, el elegido para competir con Valles, podría llegar cedido del Villarreal
Diego Conde aparece ahora como la principal opción, aunque la operación, que según Marca está avanzada, dependerá del acuerdo que puedan alcanzar los verdiblancos con el Villarreal para cerrar su cesión por una temporada que podría incluir una posible opción de compra. Hay que recordar que el meta madrileño ya fue tanteado por el Sevilla en el comienzo de este mercado, pidiéndole el conjunto groguet al sevillista 2 millones de euros.
Por detrás, Manu González partiría como tercer portero y se incorporará, como Morante, al trabajo del primer equipo tras el regreso de la concentración en Alemania, mientras que la salida de Guilherme Fernandes al Córdoba está encarrilada.
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