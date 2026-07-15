El Betis cerrará su stage de pretemporada en Marbella con otro amistoso en La Línea: se medirán al Almería el 1 de agosto

El Real Betis Balompié continúa completando su calendario de preparación para la temporada 2026/27. El club verdiblanco ha anunciado un nuevo amistoso frente a la UD Almería, que se disputará el próximo sábado 1 de agosto, a partir de las 20:00 horas, en el Estadio Municipal Ciudad de La Línea de la Concepción.

El encuentro ante el conjunto almeriense será el segundo compromiso que el equipo de Manuel Pellegrini afronte en La Línea durante su concentración en Marbella. Apenas tres días antes, el miércoles 29 de julio, el Betis se medirá en el mismo escenario al Olympique de Lyon, en uno de los partidos de mayor exigencia de su preparación estival.

De esta forma, la estancia en la Costa del Sol, prevista entre el 27 de julio y el 1 de agosto, concluirá con dos amistosos concentrados en apenas cuatro días. El duelo ante el Almería permitirá al técnico chileno repartir minutos entre sus futbolistas, seguir realizando pruebas y aumentar progresivamente la carga competitiva antes del tramo final de la pretemporada.

Dos amistosos durante la concentración en Marbella

La plantilla verdiblanca dio el pistoletazo de salida los días 7 y 8 de julio con los reconocimientos médicos en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Posteriormente viajó a Alemania, donde lleva una semana, y completaá el primer stage del verano en el Hotel-Residence Klosterpforte, situado en Renania del Norte-Westfalia.

Álex Mérida

La concentración en tierras germanas terminará el 18 de julio con el primer amistoso de la pretemporada, frente al SF Lotte. Tras regresar ese mismo día a Sevilla, el equipo retomará los entrenamientos el día 20 y disputará dos nuevos encuentros en Andalucía: el 22 de julio ante el Recreativo de Huelva, en la LVII edición del Trofeo Colombino, y el 25 de julio frente al Granada CF, en el Trofeo Ciudad de Granada.

Después de un día de descanso, el Betis se desplazará a Marbella para afrontar el segundo bloque de trabajo. Durante esa concentración disputará los dos partidos en La Línea: primero ante el Olympique de Lyon, el 29 de julio, y posteriormente contra la UD Almería, el 1 de agosto a las 20:00 horas.

Arsenal y Bournemouth, últimos rivales del verano

Una vez finalizado el stage de Marbella, la expedición bética regresará brevemente a Sevilla antes de poner rumbo a Dublín el 3 de agosto. En la capital irlandesa permanecerá durante cuatro días y disputará otro de los encuentros más destacados del verano, frente al Arsenal, el 5 de agosto.

La pretemporada se cerrará el sábado 8 de agosto, a partir de las 20:30 horas, con el partido de presentación ante la afición verdiblanca. El Estadio de La Cartuja acogerá el último amistoso frente al AFC Bournemouth, conjunto de la Premier League, pocos días antes del comienzo de la competición oficial, demorado hasta el 21 de agosto tras aplazarse el duelo de la jornada 1 ante el Valencia CF por la presencia de Giovani Lo Celso en el Mundial con Argentina.