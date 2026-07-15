Junior Firpo habla sobre la competencia en el lateral zurdo del Betis con Fran García: "Ni yo se lo voy a poner fácil a él, ni él seguro que me lo va a poner fácil a mí"

Junior Firpo afronta su segunda temporada en el Real Betis Balompié con el objetivo de recuperar su mejor versión y competir por un puesto en el lateral izquierdo, reforzado este verano con la llegada de Fran García. El canterano quiere dejar atrás un primer año marcado por los problemas físicos, que le impidieron ofrecer la continuidad esperada tras su regreso a Heliópolis.

En una entrevista concedida a Betis TV, el lateral zurdo reconoce que el pasado curso no fue sencillo y explica que ha preparado el verano de una forma diferente: "No es un secreto que no ha sido para nada una buena temporada para mí en lo personal y, obviamente, en el club de mi vida, de mis amores, duele más aún. Entonces, por eso te digo que este verano ha sido diferente, ha sido de mentalizarme, de despejarme y, sobre todo, de prepararme".

Junior Firpo, del Real Betis, en acción durante el partido de fútbol de la liga española, LaLiga EA Sports, disputado entre el Real Betis y el Deportivo Alavés en el estadio La Cartuja. / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

Junior Firpo y su vuelta al Betis: "Las lesiones no me permitieron coger ritmo competitivo"

Cómo han ido las vacaciones: "Las vacaciones han sido muy completas, largas, que han servido para todo, ¿no? Un poco de todo, tener tiempo con la familia, para descansar mucho, volver un poco a lo que es tener esa gana competitiva desde cero y, bueno, prepararme para ello"

Pretemporada durante sus vacaciones: "He utilizado este tiempo, ya que la temporada pasada, por temas de que no pude llegar al inicio de pretemporada, no pude hacer la pretemporada completa con el equipo. Siempre lo he dicho, creo que para mí ahora mismo es la base. Una pretemporada completa es superimportante para los jugadores, para lo que luego viene siendo toda la temporada. Así que, bueno, el año pasado, desgraciadamente, tuve muchos problemas con lesiones que no me permitieron coger ritmo competitivo en casi ningún momento y este verano me lo tomé así, muy concienciado. Conocí a una empresa muy buena que trabaja allí en Dubái con los jugadores y fui allí a hacer unas vacaciones un poco diferentes".

La clave de la pretemporada: "Cuando empiezan a llegar los partidos cada tres días, es muy importante ya no solo no lesionarse, sino que todo el mundo esté en las mejores capacidades posibles para jugar porque, al final, se necesita todo el equipo. Sin todo el equipo es imposible sacar tres competiciones adelante, así que, como tú bien dices, quizás no sea lo que más nos guste, estar aquí, lejos de nuestra familia, diez días y entrenando dobles sesiones por día casi todos los días, pero, bueno, creo que es algo que hay que hacerlo".

"He trabajado mucho este verano para poder sacar mi mejor versión".



Junior Firpo, en Betis TV.



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"La Champions vamos a disfrutarla y a competirla, para eso tenemos la plantilla que tenemos e imagino que vendrán refuerzos o los que ya han venido, que son de gran nivel y van a elevar el nivel competitivo a la plantilla"

Objetivos para esta temporada: "Creo que mi foco en cuanto terminó la temporada pasada y, obviamente, los jugadores, al final, la gente se piensa que los jugadores no lo sabemos, pero somos los primeros que sabemos cuándo lo hacemos bien, cuándo no lo hacemos bien. Y, hombre, no es un secreto que no ha sido para nada una buena temporada para mí en lo personal y, obviamente, en el club de mi vida, de mis amores, duele más aún. Entonces, por eso te digo que este verano ha sido diferente, ha sido de mentalizarme, de despejarme y, sobre todo, de prepararme porque creo que va a ser un muy buen año. Vamos a tener Liga, Copa y, además, la Champions, el gran premio, ¿no? Después de 21 años, nada más y nada menos, vamos a volver a disfrutar de esta competición. Es la segunda vez en la historia del Betis que se logra y no sé si ahora que ha pasado el tiempo incluso se valora un poco más. Yo creo que hasta que no entremos en el campo y escuchemos el himno de la Champions, no lo vamos a valorar".

Junior Firpo pelea un balón con Kiko Femenía durante el partido de LaLiga entre el Getafe y el Betis, este domingo en el Coliseum / ZIPI ARAGON / EFE

Junior: "La competitividad entre puestos, cuanto más alta, mejor"

Confianza de Manuel Pellegrini: "El míster creo que es un entrenador que confía mucho en la plantilla. Creo que, sobre todo en la primera parte del año, el cuartel da minutos para todos, se rota, si no sería imposible, si no el equipo no aguanta. Pero bueno, eso se le da bastante bien y es algo a agradecer, porque al final esa oportunidad es para todos. Y como bien dices, por supuesto que han venido refuerzos, todo el mundo quiere tener a los mejores jugadores en su equipo. Nosotros también, creo que es bueno para el equipo, la competitividad siempre es buena. La competición entre puestos, cuanto más alta, mejor, porque al final saca lo mejor de los jugadores que están compitiendo por ese puesto. Así que, bienvenido sea".

Qué espera de la Champions League: "Tiene un nivel competitivo muy alto. Hasta los equipos de las ligas más extrañas son equipos que están acostumbrados a ganar casi todos los partidos en sus divisiones porque son los campeones de sus ligas. Entonces, cuando viene un equipo con un ritmo ganador y tan acostumbrado a ganar, vienen con mucha confianza. Entonces, son partidos muy bonitos. No sé qué tiene que, cuando estás ahí para escuchar el himno, el estadio se siente diferente y, ya te digo, en este caso, creo que va a ser muy bonito vivirlo con el Betis. Imagino que habrá muchos aficionados que no habrán visto nunca a un Betis de Champions y, la verdad, que estoy muy contento porque puedan verlo".

Objetivo en la Champions y con la mente en Liga: "La Champions es muy difícil. Obviamente, es un sueño enorme y todo el mundo firmaría poder ganar una Champions, pero no nos podemos desviar un poco del objetivo, que es seguir clasificándonos a competiciones europeas cada año. Y el camino más, no corto, pero es el camino más factible para hacerlo, es la liga. Así que creo que el objetivo de todos, y la cabeza, tendría que estar puesta en la liga. La Champions, vamos a disfrutarla, vamos a competirla. Para eso tenemos la plantilla que tenemos. Para eso, imagino que vendrán los refuerzos que vendrán o que ya han venido, que son refuerzos de gran nivel y que van a subir el nivel competitivo a la plantilla y que seguro que van a sacar lo mejor de todos, de mí el primero. Así que, ya te digo, la Champions vamos a disfrutarla, pero la cabeza en la liga".

Fran García, durante un entrenamiento del Betis esta pretemporada en Alemania / Real Betis Balompié

Junior: "Ni yo se lo voy a poner fácil a Fran García, ni él seguro que me lo va a poner fácil a mí"

Fran García: "Obviamente, como todo jugador nuevo, al principio cuesta un poco. Necesitas establecer las relaciones con los compañeros, pero este vestuario es bastante acogedor, creo. Creo que todo el mundo le ha dado una buena acogida. Además, creo que es muy buen chaval. Se le ve, por lo poco que he podido hablar con él e interactuar con él, creo que se le ve bastante buen chico. Y como bien he dicho antes, creo que vendrá bien la competición tanto para mí como para él. Al final, ni yo se lo voy a poner fácil a él, ni él seguro me lo va a poner fácil a mí. Y ya te digo, intentaremos los dos utilizar los minutos lo mejor posible. Y que juegue el que mejor esté, ya está. Pero competición sana, que al final es lo más importante, y creo que él también se lo tomará así".

De Roa, Junior y Natan, durante el primer día de pretemporada del Betis en Alemania / Real Betis Balompié

Canteranos: "Hablo mucho con ellos, hablo mucho con muchos de ellos. Al final, intento transmitirles que, lo primero, que todavía no son futbolistas profesionales, que todavía no lo son, que no se comporten como tal porque no lo son. Y que esto pasa muy rápido y que, al final, si desaprovechan oportunidades como esta que se les ha plantado aquí haciendo una pretemporada con, además, esta plantilla de grandísimo nivel que tenemos hoy en día en el Betis y de la que pueden aprender de muchísimos grandes jugadores que hay aquí, pues no sé qué mejor escenario quieren tener para desarrollarse".

Reto personal esta temporada: "El primero, aunque no dependa siempre de nosotros, porque uno no puede controlar el cuerpo, para mí es mantenerme lo más sano posible. Creo que es mi reto principal. He trabajado mucho para ello este verano, voy a seguir trabajando y voy a ponerlo todo para que así sea".